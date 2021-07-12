Как укрепить ресницы и брови в домашних условиях

Как укрепить ресницы и брови в домашних условиях

Трихолог Лариса Пономаренко рассказала, как сделать брови густыми, а реснички – длинными.

Выпадение ресниц и бровей — это не только косметическая проблема, иногда процесс сигнализирует о проблемах со здоровьем.

Именно поэтому очень важно понять, почему это происходит.

Возможно, вы увлеклись пинцетом.

Если постоянно выщипывать брови до состояния ниточек, конечно же, они не будут так быстро восстанавливаться и радовать вас внешним видом.

Не исключено, что вы выдергиваете себе брови или ресницы, не замечая этого.

Есть и такая вредная привычка, особенно активно она проявляется в состоянии стресса.

Щитовидная железа — проверьте ее, если брови и ресницы не удовлетворяют вас внешним видом.

Как же восстановить брови и ресницы?

По словам специалиста, первым делом следует выбрать себе помощника.

Есть специальные сыворотки для укрепления и роста ресниц и бровей (но не с репейным маслом, оно не подходят для глаз). Они содержат в составе масла и другие растительные компоненты, которые питают волоски, укрепляют и улучшают рост. Если у вас их нет, замените старым-добрым касторовым маслом! Оно прекрасно восстанавливает ресницы после неудачного наращивания и замечательно ухаживает, делая их более крепкими и пигментированными.

Далее откажитесь от агрессивного удаления волосков и внимательно следите за своими руками в состоянии стресса.

Напомним,