Как укрепить ресницы и брови в домашних условиях

12 июля 2021 15:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Как укрепить ресницы и брови в домашних условиях
Как укрепить ресницы и брови в домашних условиях
pixabay.com

Трихолог Лариса Пономаренко рассказала, как сделать брови густыми, а реснички – длинными.

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Выпадение ресниц и бровей — это не только косметическая проблема, иногда процесс сигнализирует о проблемах со здоровьем.

Именно поэтому очень важно понять, почему это происходит. 

Возможно, вы увлеклись пинцетом.

Если постоянно выщипывать брови до состояния ниточек, конечно же, они не будут так быстро восстанавливаться и радовать вас внешним видом.  

Не исключено, что вы выдергиваете себе брови или ресницы, не замечая этого.

Есть и такая вредная привычка, особенно активно она проявляется в состоянии стресса.

Щитовидная железа — проверьте ее, если брови и ресницы не удовлетворяют вас внешним видом. 

Как же восстановить брови и ресницы?

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По словам специалиста, первым делом следует выбрать себе помощника.

Есть специальные сыворотки для укрепления и роста ресниц и бровей (но не с репейным маслом, оно не подходят для глаз). Они содержат в составе масла и другие растительные компоненты, которые питают волоски, укрепляют и улучшают рост. Если у вас их нет, замените старым-добрым касторовым маслом! Оно прекрасно восстанавливает ресницы после неудачного наращивания и замечательно ухаживает, делая их более крепкими и пигментированными.

Далее откажитесь от агрессивного удаления волосков и внимательно следите за своими руками в состоянии стресса.

Напомним,

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