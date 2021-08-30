Школьные линейки 1 сентября: в Минздраве сделали важное заявление

30 августа 2021 15:45 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Школьные линейки 1 сентября: в Минздраве сделали важное заявление
Школьные линейки 1 сентября: в Минздраве сделали важное заявление
pixabay.com

К чему готовиться родителям украинских школьников уже 1 сентября?

В Министерстве здравоохранения Украины сделали важное заявление относительно проведения школьных линеек 1 сентября этого года.

Если вы хотите узнать, в каком формате будет проходить 1 сентября в школе вашего ребенка, то необходимо обращаться только к администрации.

На всеукраинском уровне линейки в День знаний не запрещаются. Но проводить их можно лишь в полном соответствии с противоэпидемическими нормами.

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1. Мероприятие можно организовывать только на открытом воздухе.

2. Ученики разных возрастных групп должны находиться отдельно друг от друга. 

3. Не разрешается столпотворение на линейке, желательно придерживаться дистанции в 1,5 метра.

В Минздраве рекомендуют учебных заведениям отказаться от гостей, например, танцевальных коллективов и сократить время проведения до минимума. 

Напомним, 

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