Школьные линейки 1 сентября: в Минздраве сделали важное заявление

Школьные линейки 1 сентября: в Минздраве сделали важное заявление

К чему готовиться родителям украинских школьников уже 1 сентября?

В Министерстве здравоохранения Украины сделали важное заявление относительно проведения школьных линеек 1 сентября этого года.

Если вы хотите узнать, в каком формате будет проходить 1 сентября в школе вашего ребенка, то необходимо обращаться только к администрации.

На всеукраинском уровне линейки в День знаний не запрещаются. Но проводить их можно лишь в полном соответствии с противоэпидемическими нормами.

1. Мероприятие можно организовывать только на открытом воздухе.

2. Ученики разных возрастных групп должны находиться отдельно друг от друга.

3. Не разрешается столпотворение на линейке, желательно придерживаться дистанции в 1,5 метра.

В Минздраве рекомендуют учебных заведениям отказаться от гостей, например, танцевальных коллективов и сократить время проведения до минимума.

Напомним,