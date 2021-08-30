Школьные линейки 1 сентября: в Минздраве сделали важное заявление
К чему готовиться родителям украинских школьников уже 1 сентября?
В Министерстве здравоохранения Украины сделали важное заявление относительно проведения школьных линеек 1 сентября этого года.
Если вы хотите узнать, в каком формате будет проходить 1 сентября в школе вашего ребенка, то необходимо обращаться только к администрации.
На всеукраинском уровне линейки в День знаний не запрещаются. Но проводить их можно лишь в полном соответствии с противоэпидемическими нормами.
2. Ученики разных возрастных групп должны находиться отдельно друг от друга.
3. Не разрешается столпотворение на линейке, желательно придерживаться дистанции в 1,5 метра.
В Минздраве рекомендуют учебных заведениям отказаться от гостей, например, танцевальных коллективов и сократить время проведения до минимума.
Напомним,