Як стати блогером?

Сьогодні блогерської кар'єрою вже нікого не здивуєш. На просторі тіктока, інстаграмма і ютуба з'являються все нові особи з неабияким контентом і мільйонами передплатників.

Але освоїти нішу блогінгу стає не так вже й просто. Здавалося б, все оригінальні ідеї вже розібрані. Щоб знімати захоплюючі ролики, потрібно викладатися по повній.

Вести свій блог можна за допомогою наступних популярних сервісів:

Youtube;

Instagram;

Facebook;

TikTok;

Medium;

Wordpress;

Blogger;

Telegram.

Ось найпоширеніші тематичні рубрики, яким можна присвятити свій блог:

огляди товарів, послуг, фільмів, передач, відеоігор, туристичних місць та інше. Причому огляд може бути як експертним, так і аматорським, з нотками власного гумору і подачі;

Челлендж, ігри та змагання - популярний контент для підлітків і молоді;

лайфстайл - все про життя конкретної людини. Більше підходить для публічних особистостей;

поради, рекомендації, Лайфхак. Тут може бути все - від керівництв по ремонту машин або використання побутової техніки до вивчення іноземних мов. Також своїми думками можуть ділитися експерти - журналісти, психологи, програмісти і т.д .;

блоги про подорожі - одні з найпопулярніших;

підбори і переліки - всім відомі топ-списки, наприклад Топ-10 кращих комедій;

цікаві експерименти - в основному мають більше розважальний, ніж науково-популярний характер;

природні аномалії і різні незвичайні явища;

вайни і інші гумористичні ролики;

шок-контент - незвичайні, захоплюючі і шокуючі історії.

Скільки заробляють блогери в різних сервісах?

Досягти успіху в популярних тематичних нішах стає все складніше через велику конкуренцію. Необхідно креативити - придумувати оригінальні ідеї і способи подачі. Але цього мало: потрібно ще технічне оснащення для зйомок і сяке-таке команда. Іноді - додаткові фінансові можливості. Скажімо, перебуваючи в Запоріжжі, складно вести відео про подорожі.

Хороший блогер повинен бути і відмінним маркетологом і SMM-фахівцем. Потрібно вміти прораховувати ефективність реклами в своєму блозі, аналізувати запити аудиторії і отримувати вигоду від недоробок конкурентів. Розглянемо порівняльну таблицю заробітку на різних сервісах.

Які навички необхідно розвивати починаючому блогеру?

Одним з важливих особистісних якостей є впевненість в собі. Також потрібно буде попрацювати над харизмою. Особливе значення має вміння співпрацювати, адаптуватися і планувати свої зйомки. Навіть креативному і темпераментному блогеру може зіпсувати репутацію погана дикція.

На щастя, цьому навику можна легко навчитися. Вам потрібно знайти логопеда або репетитора з ораторської майстерності. Відшліфувати вимова за умови регулярних занять можна за 2-3 місяці. Логопед від Буки може запропонувати новітні техніки і якісні матеріали.

Що стосується чисто професійних умінь блогера, то обов'язковими є знання правил зйомки і монтажу, оптимізації відео, складання сценаріїв, робота з графічними редакторами.