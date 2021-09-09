Як стати блогером?

Реклама 9 сентября 2021 09:45 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Як стати блогером?
Как стать блогером?
пресс-служба

Сьогодні блогерської кар'єрою вже нікого не здивуєш. На просторі тіктока, інстаграмма і ютуба з'являються все нові особи з неабияким контентом і мільйонами передплатників.

Але освоїти нішу блогінгу стає не так вже й просто. Здавалося б, все оригінальні ідеї вже розібрані. Щоб знімати захоплюючі ролики, потрібно викладатися по повній.

Вести свій блог можна за допомогою наступних популярних сервісів:

  • Youtube;     
  • Instagram;     
  • Facebook;     
  • TikTok;     
  • Medium;     
  • Wordpress;     
  • Blogger;     
  • Telegram.     

Ось найпоширеніші тематичні рубрики, яким можна присвятити свій блог:

  • огляди товарів, послуг, фільмів, передач, відеоігор, туристичних місць та інше. Причому огляд може бути як експертним, так і аматорським, з нотками власного гумору і подачі;     
  • Челлендж, ігри та змагання - популярний контент для підлітків і молоді;     
  • лайфстайл - все про життя конкретної людини. Більше підходить для публічних особистостей;     
  • поради, рекомендації, Лайфхак. Тут може бути все - від керівництв по ремонту машин або використання побутової техніки до вивчення іноземних мов. Також своїми думками можуть ділитися експерти - журналісти, психологи, програмісти і т.д .;     
  • блоги про подорожі - одні з найпопулярніших;     
  • підбори і переліки - всім відомі топ-списки, наприклад Топ-10 кращих комедій;     
  • цікаві експерименти - в основному мають більше розважальний, ніж науково-популярний характер;     
  • природні аномалії і різні незвичайні явища;     
  • вайни і інші гумористичні ролики;     
  • шок-контент - незвичайні, захоплюючі і шокуючі історії.     

Скільки заробляють блогери в різних сервісах?

Досягти успіху в популярних тематичних нішах стає все складніше через велику конкуренцію. Необхідно креативити - придумувати оригінальні ідеї і способи подачі. Але цього мало: потрібно ще технічне оснащення для зйомок і сяке-таке команда. Іноді - додаткові фінансові можливості. Скажімо, перебуваючи в Запоріжжі, складно вести відео про подорожі.

Хороший блогер повинен бути і відмінним маркетологом і SMM-фахівцем. Потрібно вміти прораховувати ефективність реклами в своєму блозі, аналізувати запити аудиторії і отримувати вигоду від недоробок конкурентів. Розглянемо порівняльну таблицю заробітку на різних сервісах.

Які навички необхідно розвивати починаючому блогеру?

Одним з важливих особистісних якостей є впевненість в собі. Також потрібно буде попрацювати над харизмою. Особливе значення має вміння співпрацювати, адаптуватися і планувати свої зйомки. Навіть креативному і темпераментному блогеру може зіпсувати репутацію погана дикція.

На щастя, цьому навику можна легко навчитися. Вам потрібно знайти логопеда або репетитора з ораторської майстерності. Відшліфувати вимова за умови регулярних занять можна за 2-3 місяці. Логопед від Буки може запропонувати новітні техніки і якісні матеріали.

Що стосується чисто професійних умінь блогера, то обов'язковими є знання правил зйомки і монтажу, оптимізації відео, складання сценаріїв, робота з графічними редакторами.

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