Як стати блогером?
Сьогодні блогерської кар'єрою вже нікого не здивуєш. На просторі тіктока, інстаграмма і ютуба з'являються все нові особи з неабияким контентом і мільйонами передплатників.
Але освоїти нішу блогінгу стає не так вже й просто. Здавалося б, все оригінальні ідеї вже розібрані. Щоб знімати захоплюючі ролики, потрібно викладатися по повній.
Вести свій блог можна за допомогою наступних популярних сервісів:
- Youtube;
- Instagram;
- Facebook;
- TikTok;
- Medium;
- Wordpress;
- Blogger;
- Telegram.
Ось найпоширеніші тематичні рубрики, яким можна присвятити свій блог:
- огляди товарів, послуг, фільмів, передач, відеоігор, туристичних місць та інше. Причому огляд може бути як експертним, так і аматорським, з нотками власного гумору і подачі;
- Челлендж, ігри та змагання - популярний контент для підлітків і молоді;
- лайфстайл - все про життя конкретної людини. Більше підходить для публічних особистостей;
- поради, рекомендації, Лайфхак. Тут може бути все - від керівництв по ремонту машин або використання побутової техніки до вивчення іноземних мов. Також своїми думками можуть ділитися експерти - журналісти, психологи, програмісти і т.д .;
- блоги про подорожі - одні з найпопулярніших;
- підбори і переліки - всім відомі топ-списки, наприклад Топ-10 кращих комедій;
- цікаві експерименти - в основному мають більше розважальний, ніж науково-популярний характер;
- природні аномалії і різні незвичайні явища;
- вайни і інші гумористичні ролики;
- шок-контент - незвичайні, захоплюючі і шокуючі історії.
Скільки заробляють блогери в різних сервісах?
Досягти успіху в популярних тематичних нішах стає все складніше через велику конкуренцію. Необхідно креативити - придумувати оригінальні ідеї і способи подачі. Але цього мало: потрібно ще технічне оснащення для зйомок і сяке-таке команда. Іноді - додаткові фінансові можливості. Скажімо, перебуваючи в Запоріжжі, складно вести відео про подорожі.
Хороший блогер повинен бути і відмінним маркетологом і SMM-фахівцем. Потрібно вміти прораховувати ефективність реклами в своєму блозі, аналізувати запити аудиторії і отримувати вигоду від недоробок конкурентів. Розглянемо порівняльну таблицю заробітку на різних сервісах.
Які навички необхідно розвивати починаючому блогеру?
Одним з важливих особистісних якостей є впевненість в собі. Також потрібно буде попрацювати над харизмою. Особливе значення має вміння співпрацювати, адаптуватися і планувати свої зйомки. Навіть креативному і темпераментному блогеру може зіпсувати репутацію погана дикція.
На щастя, цьому навику можна легко навчитися. Вам потрібно знайти логопеда або репетитора з ораторської майстерності. Відшліфувати вимова за умови регулярних занять можна за 2-3 місяці. Логопед від Буки може запропонувати новітні техніки і якісні матеріали.
Що стосується чисто професійних умінь блогера, то обов'язковими є знання правил зйомки і монтажу, оптимізації відео, складання сценаріїв, робота з графічними редакторами.