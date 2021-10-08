Как отличить сыр от сырного продукта
Не всегда можно доверять словам продавца о том, что вы покупаете именно сыр, а не сырный продукт. Лучше всегда проверять покупку!
Сырный продукт — это продукт, в котором молока, основного сырного ингредиента, всего 20%. Его вкусовые качества докручиваются до нужных показателей с помощью пищевых добавок. Даже выраженный желтый цвет сырного продукта является результатом добавления красителя.
Сырный продукт, увы, зачастую является абсолютно бесполезным для организма.
Как выбрать сыр
- Цена
- Запах
Есть возможность понюхать? Сделайте это! У сырного продукта аромат будет более ярким, даже чрезмерным. Настоящий сыр приятно и ненавязчиво пахнем натуральный молоком.
- Консистенция
Сырный продукт, как правило, не упругий, а вязкий и ломкий. Натуральный сыр должен быть твердым, упругим и ячеистым.
Напомним,