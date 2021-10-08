Как отличить сыр от сырного продукта

8 октября 2021 15:56 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Как отличить сыр от сырного продукта
Как отличить сыр от сырного продукта
pixabay.com

Не всегда можно доверять словам продавца о том, что вы покупаете именно сыр, а не сырный продукт. Лучше всегда проверять покупку!

Сырный продукт — это продукт, в котором молока, основного сырного ингредиента, всего 20%. Его вкусовые качества докручиваются до нужных показателей с помощью пищевых добавок. Даже выраженный желтый цвет сырного продукта является результатом добавления красителя.

Сырный продукт, увы, зачастую является абсолютно бесполезным для организма.

Как выбрать сыр

  • Цена

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Смотрите на цены в конкретном магазине или супермаркете, самую высокую стоимость имеют сыры, наиболее низкую — сырные продукты. Выбирать без опасений можно продукт, цена которого находится посередине или чуть выше.

  • Запах

Есть возможность понюхать? Сделайте это! У сырного продукта аромат будет более ярким, даже чрезмерным. Настоящий сыр приятно и ненавязчиво пахнем натуральный молоком. 

  • Консистенция 

Сырный продукт, как правило, не упругий, а вязкий и ломкий. Натуральный сыр должен быть твердым, упругим и ячеистым.

Напомним,

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