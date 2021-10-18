Кто и как будет проверять COVID-сертификаты украинцев

Кто и как будет проверять COVID-сертификаты украинцев

В Украине с 21 октября COVID-сертификаты потребуются для посещения ряда инфраструктурных объектов.

Заместитель начальника Департамента полиции Украины Алексей Билошицкий рассказал, каким образом в Украине у людей будут проверять наличие сертификатов о вакцинации.

По его словам, этим будут заниматься полицейские, а для проверки потребуется только QR-код Полицейские будут иметь при себе планшеты, с помощью которых смогут мгновенно проверить подлинность как сертификата, сгенерированного в приложении, так и бумажного.

Кроме полиции, проверку будет осуществлять и сотрудники Центра контроля и профилактики болезней. Проверять будут людей в местах большого скопления, во время перевозок, на рынках и торговых площадках.

Билошицкий напомнил, что в бумажных свидетельствах о вакцинации обязательно должны быть реквизиты — информация о виде прививки, количество доз прививки, подпись врача и печать официального учреждения здравоохранения.

Напомним,