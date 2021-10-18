Кто и как будет проверять COVID-сертификаты украинцев

18 октября 2021 16:16 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Кто и как будет проверять COVID-сертификаты украинцев
Кто и как будет проверять COVID-сертификаты украинцев
pixabay.com

В Украине с 21 октября COVID-сертификаты потребуются для посещения ряда инфраструктурных объектов.

Заместитель начальника Департамента полиции Украины Алексей Билошицкий рассказал, каким образом в Украине у людей будут проверять наличие сертификатов о вакцинации.

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По его словам, этим будут заниматься полицейские, а для проверки потребуется только QR-код Полицейские будут иметь при себе планшеты, с помощью которых смогут мгновенно проверить подлинность как сертификата, сгенерированного в приложении, так и бумажного. 

Кроме полиции, проверку будет осуществлять и сотрудники Центра контроля и профилактики болезней. Проверять будут людей в местах большого скопления, во время перевозок, на рынках и торговых площадках.

Билошицкий напомнил, что в бумажных свидетельствах о вакцинации обязательно должны быть реквизиты — информация о виде прививки, количество доз прививки, подпись врача и печать официального учреждения здравоохранения.

 

Напомним,

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