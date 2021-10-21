Новые правила путешествий по железной дороге: кого не пустят в поезд без сертификата
С четверга, 21 октября, вступают в силу новые правила пассажирских перевозок. В "Укрзализныце" ответили на самые популярные вопросы пассажиров.
Кто будет проверять сертификаты и тесты
Касаются ли новые правила пассажиров в возрасте до 18 лет?
Для пассажиров в возрасте до 18 лет ничего не изменится. От них будут требовать только билет и документ, подтверждающий личность.
Что делать пассажиру, который имеет противопоказания к вакцинации?
Можно ли для посадки использовать сертификат о вакцинации на иностранном языке?
Можно.
Напомним,