Новые правила путешествий по железной дороге: кого не пустят в поезд без сертификата

Новые правила путешествий по железной дороге: кого не пустят в поезд без сертификата

С четверга, 21 октября, вступают в силу новые правила пассажирских перевозок. В "Укрзализныце" ответили на самые популярные вопросы пассажиров.

Кто будет проверять сертификаты и тесты

Касаются ли новые правила пассажиров в возрасте до 18 лет?

Эти функции возложены на проводников, они получат образцы, согласно которым и будут проверять подлинность сертификатов и тестов.

Для пассажиров в возрасте до 18 лет ничего не изменится. От них будут требовать только билет и документ, подтверждающий личность.

Что делать пассажиру, который имеет противопоказания к вакцинации?

Можно ли для посадки использовать сертификат о вакцинации на иностранном языке?

Таким пассажирам необходимо сделать ПЦР-тест или экспресс-тест. Но помните, что такой тест будет действительным максимум 72 часа (необходимо выяснять критерии заранее и дополнительно).

Можно.

Напомним,