Новые правила путешествий по железной дороге: кого не пустят в поезд без сертификата

21 октября 2021 16:15 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Новые правила путешествий по железной дороге: кого не пустят в поезд без сертификата
Новые правила путешествий по железной дороге: кого не пустят в поезд без сертификата
pixabay.com

С четверга, 21 октября, вступают в силу новые правила пассажирских перевозок. В "Укрзализныце" ответили на самые популярные вопросы пассажиров.

Кто будет проверять сертификаты и тесты

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Эти функции возложены на проводников, они получат образцы, согласно которым и будут проверять подлинность сертификатов и тестов. 

Касаются ли новые правила пассажиров в возрасте до 18 лет?

Для пассажиров в возрасте до 18 лет ничего не изменится. От них будут требовать только билет и документ, подтверждающий личность.

Что делать пассажиру, который имеет противопоказания к вакцинации?

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Таким пассажирам необходимо сделать ПЦР-тест или экспресс-тест. Но помните, что такой тест будет действительным максимум 72 часа (необходимо выяснять критерии заранее и дополнительно).

Можно ли для посадки использовать сертификат о вакцинации на иностранном языке?

Можно. 

Напомним,

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