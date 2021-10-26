COVID-19 и пассажирские перевозки: как не получить штраф и добраться до места назначения

26 октября 2021 16:35 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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COVID-19 и пассажирские перевозки: как не получить штраф и добраться до места назначения
COVID-19 и пассажирские перевозки: как не получить штраф и добраться до места назначения
pixabay.com

С 21 октября в Украине действуют новые правила перевозок пассажиров, они касаются любых межобластных рейсов автобусами, поездами и самолетами.

Все пассажиры и водители должны иметь при себе документы по COVID-19, напоминает Минздрав.

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Если нет документа о вакцинации или документа о получении негативного теста на вирус, то пассажира штрафуют. 

Исключение – личный легковой транспорт, в котором находится не более 5 пассажиров (без учета детей до 14 лет). Пассажиров в личном транспорте может больше, если они члены одной семьи. Также документы не понадобятся несовершеннолетним.

Какие документы нужны для проезда в Украине

  1.  Сертификат о вакцинации (подойдет как в бумажном виде, так и в электронном).
  2. Иностранный сертификат о вакцинации, если препарат включен в список ВОЗ.
  3. Документ о получении одной дозы вакцины (форма 063-о), его можно получить в пункте вакцинации.
  4. Международное свидетельство о вакцинации, которое имеет срок действия один год после получения второй дозы вакцины.
  5. Негативный результат  ПЦР-теста или экспресс-теста (они действительны 3 дня).

Помните, что за отсутствие одного из этих документов предусмотрен колоссальный штраф в сумме от 17 до 34 тыс. гривен. 

Напомним, 

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