COVID-19 и пассажирские перевозки: как не получить штраф и добраться до места назначения
С 21 октября в Украине действуют новые правила перевозок пассажиров, они касаются любых межобластных рейсов автобусами, поездами и самолетами.
Все пассажиры и водители должны иметь при себе документы по COVID-19, напоминает Минздрав.
Исключение – личный легковой транспорт, в котором находится не более 5 пассажиров (без учета детей до 14 лет). Пассажиров в личном транспорте может больше, если они члены одной семьи. Также документы не понадобятся несовершеннолетним.
Какие документы нужны для проезда в Украине
- Сертификат о вакцинации (подойдет как в бумажном виде, так и в электронном).
- Иностранный сертификат о вакцинации, если препарат включен в список ВОЗ.
- Документ о получении одной дозы вакцины (форма 063-о), его можно получить в пункте вакцинации.
- Международное свидетельство о вакцинации, которое имеет срок действия один год после получения второй дозы вакцины.
- Негативный результат ПЦР-теста или экспресс-теста (они действительны 3 дня).
Помните, что за отсутствие одного из этих документов предусмотрен колоссальный штраф в сумме от 17 до 34 тыс. гривен.
Напомним,