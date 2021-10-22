Ученые нашли связь между коронавирусом и тяжелыми заболеваниями мозга
Медики узнали, как вирусы влияют на клетки мозга человека.
Немецкие ученые из Боннского университета доказали, что коронавирус способен повышать вероятность развития опасных заболеваний мозга. Исследование опубликовано в Nature Communications.
Мы провели несколько экспериментов с разными культурами клеток. Имитировалось заражение инфекцией. Мы увидели, что клетки заставляли производить вирусные белки, они были включены и в мембрану, и в внеклеточные везикулы, что повысило риск распространения белковых агрегатов,
— объяснила профессор Боннского университета Ина Форберг.
То есть результаты научного исследования показали, что независимо от типа тестируемых клеток, продуцирующих белки с патологией, присутствие вирусов значительно увеличивает распространение неправильно свернутых белков в другие клетки и может провоцировать развитие болезней мозга.
Напомним,