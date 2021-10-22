Ученые нашли связь между коронавирусом и тяжелыми заболеваниями мозга

Ученые нашли связь между коронавирусом и тяжелыми болезнями мозга

Медики узнали, как вирусы влияют на клетки мозга человека.

Немецкие ученые из Боннского университета доказали, что коронавирус способен повышать вероятность развития опасных заболеваний мозга. Исследование опубликовано в Nature Communications.

Медики выяснили, что некоторые молекулы вируса провоцируют межклеточное распространение агрегатов белков, свернутых неправильно. Подобное являете наблюдается у пациентов, страдающих болезнями Альцгеймера и Паркинсона.

Мы провели несколько экспериментов с разными культурами клеток. Имитировалось заражение инфекцией. Мы увидели, что клетки заставляли производить вирусные белки, они были включены и в мембрану, и в внеклеточные везикулы, что повысило риск распространения белковых агрегатов,

— объяснила профессор Боннского университета Ина Форберг.

То есть результаты научного исследования показали, что независимо от типа тестируемых клеток, продуцирующих белки с патологией, присутствие вирусов значительно увеличивает распространение неправильно свернутых белков в другие клетки и может провоцировать развитие болезней мозга.

Напомним,