Магнитные бури 1 ноября 2021 года в Украине

Ожидаются ли магнитные бури в понедельник, 1 ноября?

1 ноября 2021 года продолжится геомагнитный всплеск, который начался в воскресенье. Интенсивность магнитной бури может достигать существенных трех баллов. В этот день нежелательно напрягаться и заниматься физической активностью.

Солнечная погода 31 октября:

Вероятность магнитных бурь – 40%;

Солнечные пятна отсутствуют.

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Магнитные бури оказывают негативное влияние на весь организм, однако особенно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы. Если вы подвержены скачкам АД, то во время бурь обязательно измеряйте давление чаще обычного. Нежелательно заниматься серьезными физическими нагрузками.

Напомним,