Черная пятница-2021 в Украине: дата
Главная распродажа года дает возможность выгодно приобрести самые разные вещи: одежду, электронику, игрушки и, конечно же, подарки близким!
В 2021 году Черная пятница состоится 26 ноября.
Но эксперты призывают украинцев быть внимательными: некоторые магазины недобросовестно относятся к всемирному дню распродаж.
Вместо того, чтобы порадовать покупателей, они используют этот день, чтобы заработать: заранее искусственно завышают стоимость товара, а в Черную пятницу делают скидку, которая на самом деле соответствует обычной цене.
Если вы хотите делать в Черную пятницу выгодные покупки, то присматривайте товары в магазинах до всемирного дня распродаж.
Записывайте стоимость и покупайте с реальными скидками!
Напомним,