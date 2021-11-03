Черная пятница-2021 в Украине: дата

Черная пятница-2021 в Украине: когда будет распродажа

Главная распродажа года дает возможность выгодно приобрести самые разные вещи: одежду, электронику, игрушки и, конечно же, подарки близким!

В 2021 году Черная пятница состоится 26 ноября.

Скидки в магазинах можно искать за несколько дней до Черной пятницы. Дисконты и акции продолжатся все выходные, до 29 ноября.

Но эксперты призывают украинцев быть внимательными: некоторые магазины недобросовестно относятся к всемирному дню распродаж.

Вместо того, чтобы порадовать покупателей, они используют этот день, чтобы заработать: заранее искусственно завышают стоимость товара, а в Черную пятницу делают скидку, которая на самом деле соответствует обычной цене.

Если вы хотите делать в Черную пятницу выгодные покупки, то присматривайте товары в магазинах до всемирного дня распродаж.

Записывайте стоимость и покупайте с реальными скидками!

Напомним,