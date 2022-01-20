Минздрав официально заявил о начале новой вспышки коронавируса в Украине
Ляшко указал, что волна заболеваемости COVID-19 в этот раз будет отличаться от предыдущих.
В Украине началась вспышка. В конце декабря и начале января у нас было за неделю по 30 тысяч случаев. На этой неделе уже через два дня 30 тысяч случаев. Эпицентр вспышки – западная Украина.
Кроме того, взрывной рост новых случаев отмечен в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях.
Несмотря на большое число инфицированных, количество летальных случаев остается относительно низким. Это может свидетельствовать о широком распространении штамма омикрон, более заразного, но более легкого.
Напомним,