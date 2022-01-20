Минздрав официально заявил о начале новой вспышки коронавируса в Украине

Минздрав официально заявил о начале новой вспышки коронавируса в Украине

Ляшко указал, что волна заболеваемости COVID-19 в этот раз будет отличаться от предыдущих.

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Украина началась вспышка коронавируса. За прошлые сутки в нашей стране выявили уже 18 479 новых случаев коронавируса. По словам министра, это и свидетельствует о том, что новая волна уже стартовала.

В Украине началась вспышка. В конце декабря и начале января у нас было за неделю по 30 тысяч случаев. На этой неделе уже через два дня 30 тысяч случаев. Эпицентр вспышки – западная Украина.

Ляшко подчеркнул, что наиболее сложная ситуация наблюдается в Ивано-Франковской области.

Кроме того, взрывной рост новых случаев отмечен в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях.

Несмотря на большое число инфицированных, количество летальных случаев остается относительно низким. Это может свидетельствовать о широком распространении штамма омикрон, более заразного, но более легкого.

Напомним,