Кому нужна бустерная доза вакцины от коронавируса?

14 января 2022 18:35 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Кому нужна бустерная доза вакцины от коронавируса?
Кому нужна бустерная доза вакцины от коронавируса?
pixabay.com

В Украине бустерную дозу вакцины от коронавируса вводят всем желающим.

Штамм коронавируса омикрон значительно увеличил количество инфицированных в Украине, а Европа и США уже столкнулись с небывалой по размерам волной пандемии. В такой ситуации особенно актуальной становится бустерная доза вакцины от COVID-19, сообщают в украинском Минздраве.

Не медлить с ней советует заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Игорь Кузин. 

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По его словам, эффективность любой вакцины со временем уменьшается. Бустерная доза помогает восстановить эффективность вакцин, снизив риски тяжелых симптомов, госпитализации и смерти в условиях появлениях новых штаммов. 

Рекомендуется делать бустер мРНК-вакцинами, ведь, по данным имеющихся исследований, они демонстрируют лучшие результаты по выработке антител.

Вы должны быть совершеннолетним, чтобы получить бустер. Если после введения второй дозы прошло от 6 до 9 месяцев, смело идите в пункт вакцинации.

Напомним,

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