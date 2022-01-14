Кому нужна бустерная доза вакцины от коронавируса?

Кому нужна бустерная доза вакцины от коронавируса?

В Украине бустерную дозу вакцины от коронавируса вводят всем желающим.

Штамм коронавируса омикрон значительно увеличил количество инфицированных в Украине, а Европа и США уже столкнулись с небывалой по размерам волной пандемии. В такой ситуации особенно актуальной становится бустерная доза вакцины от COVID-19, сообщают в украинском Минздраве.

Не медлить с ней советует заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, эффективность любой вакцины со временем уменьшается. Бустерная доза помогает восстановить эффективность вакцин, снизив риски тяжелых симптомов, госпитализации и смерти в условиях появлениях новых штаммов.

Рекомендуется делать бустер мРНК-вакцинами, ведь, по данным имеющихся исследований, они демонстрируют лучшие результаты по выработке антител.

Вы должны быть совершеннолетним, чтобы получить бустер. Если после введения второй дозы прошло от 6 до 9 месяцев, смело идите в пункт вакцинации.

Напомним,