Кому нужна бустерная доза вакцины от коронавируса?
В Украине бустерную дозу вакцины от коронавируса вводят всем желающим.
Штамм коронавируса омикрон значительно увеличил количество инфицированных в Украине, а Европа и США уже столкнулись с небывалой по размерам волной пандемии. В такой ситуации особенно актуальной становится бустерная доза вакцины от COVID-19, сообщают в украинском Минздраве.
Не медлить с ней советует заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
Рекомендуется делать бустер мРНК-вакцинами, ведь, по данным имеющихся исследований, они демонстрируют лучшие результаты по выработке антител.
Вы должны быть совершеннолетним, чтобы получить бустер. Если после введения второй дозы прошло от 6 до 9 месяцев, смело идите в пункт вакцинации.
Напомним,