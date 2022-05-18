Влада розширила список громадян, які можуть отримати допомогу
Державні виплати внутрішньо переміщеним особам зможуть отримати мешканці іще чотирьох громад двох областей України.
Як повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції територій, українські переселенці мають право отримати 2 тисячі гривень на дорослу людину і 3 тисячі гривень на дитину або особу з інвалідністю на місяць.
- проживали на тимчасово окупованій території,
- виїхали с зони бойових дій,
- були в населенному пункті, що перебував в оточенні.
На сьогоднішній день отримати статус мають можливість жителі деяких громад Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Харківської і Херсонської областей. Повний перелік громад можна знайти за посиланням.
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