Влада розширила список громадян, які можуть отримати допомогу

18 мая 2022 16:45 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Влада розширила список громадян, які можуть отримати допомогу
Влада розширила список громадян, які можуть отримати допомогу від держави

Державні виплати внутрішньо переміщеним особам зможуть отримати мешканці іще чотирьох громад двох областей України.

Як повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції територій, українські переселенці мають право отримати 2 тисячі гривень на дорослу людину і 3 тисячі гривень на дитину або особу з інвалідністю на місяць. 

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Щоб тримати ці гроші, необхідно зареєструватися як внутрішньо переміщена особа. Статус дають насамперед людям, які:

  • проживали на тимчасово окупованій території, 
  • виїхали с зони бойових дій,
  • були в населенному пункті, що перебував в оточенні. 

На сьогоднішній день отримати статус мають можливість жителі деяких громад Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Харківської і Херсонської областей. Повний перелік громад можна знайти за посиланням.

Нагадаємо,

 

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