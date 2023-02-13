Біотин (вітамін Н): наскільки він важливий для організму?

Біотин входить до складу групи В та відповідає за чимало процесів в організмі.

Він разом з іншими вітамінами регулює обмін білків, жирів та вуглеводів, у нього чимало сірки, яка синтезує колаген. Біотин використовується для того, щоб заспокоїти нервову систему та тримати в тонусі мікрофлору кишківника, а також він потрібен для краси нігтів, волосся та шкіри, тому в народі його ще називають «вітамін краси».

Корисні властивості біотину

Vitamin biotin потрібний для того, щоб переробити жири, вуглеводи, білки. Він приймає участь у синтезі амінокислот, а також у виробленні глюкози.

Вітамін Н потрібен для гарного вигляду нігтів, волосся та шкіри. Якщо в організмі буде його дефіцит, тоді на шкірі може проявлятися різного роду дерматит і червоні висипання. Його рекомендують приймати жінкам при надії і мамам, які годують, адже він корисний як для жінки так і для дитини.

Через те, що цей вітамін може зменшувати рівень глюкози у крові, він стане у пригоді тим людям, у кого виявлений діабет. Певні плацебо-контрольовані дослідження показали, що концентрація глюкози менша у людей з другим типом діабету, якщо в крові достатня кількість біотину. Дослідження цього питання показало можливості вітаміну попередити пошкодження нирок у людей з інсулінозалежним діабетом 1 типу. Біотин купити треба всім і кожному, адже він надзвичайно важливий для нормального функціонування нашого організму.

Кому потрібен біотин

Біотин – постійна речовина в нашому організмі. Якщо у вас гарна мікрофлора, то кишкові бактерії будуть самі його виробляти у потрібній кількості. Він міститься у багатьох продуктах, які ми вживаємо кожного дня, тому його дефіцит трапляється доволі рідко. Проте якщо у вас не налагоджений режим харчування, певні захворювання, генетичні особливості, а також ви занадто багато вживаєте алкогольних напоїв – це суттєва перешкода у тому, щоб вітаміни засвоювались.

Є певні ситуації, коли прийом біотину просто необхідний:

Вагітність. Всі ми знаємо, що у цей період жінкам треба вживати дуже багато вітамінів. Нестача вітаміну Н може впливати на те, що плід неправильно буде розвиватися. Лікарі рекомендують до фолієвої кислоти додавати ще 30 мкг біотину в день.

Діабет 1-го і 2-го типу. Були проведені дослідження та 2016 року опубліковані результати, згідно з якими було виявлено, що вітамін В7 є чудовим помічником з глікемічним контролем у людей із цією недугою, адже він знижує рівень глюкози у крові. Експерименти на тваринах показали, що він прискорює секрецію інсуліну з підшлункової залози, та як результат рівень глюкози у крові падає.

Такі результати дуже обнадійливі, проте вони потребують ще додаткового вивчення, перш ніж можна буде з 100%-ною впевненістю сказати, що біотин має однозначний вплив на рівень цукру в крові.

Шкіра, волосся, нігті. Якщо звернутися до статистики, то можна побачити, що 20% всього населення світу страждають через ламкість волосся та нігтів. Дослідники ставили експеримент, де 35 осіб із вищеперерахованими проблемами вживали 2,5 мг біотину на добу протягом 1,5–7 місяців, після чого 67% учасників повідомили, що їхня нігтьова пластина стала товщою. Існують докази того, що біотин сприяє зміцненню волосся, покращує шкіру та не дає волоссю ламатися.

Перед прийомом вітамінів краще проконсультуйтеся з лікарем, адже самолікування може бути шкідливим для вашого здоровʼя.







