Освежающий овощной салат с сыром (рецепт)
8 января 2020 21:30
Освежающий овощной салат с сыром (рецепт)
Если хотите отдохнуть от калорийной праздничной еды, возьмите на заметку вкусный и полезный салат с овощами.
- Брынза 100 г.,
- Оливки 100 г.,
- Свежий огурец 1 шт.,
- Помидор 3-4 шт.,
- Болгарский перец 1 шт.,
- Листья салата 1 пуч.,
- Растительное масло 3 ст. л.
Способ приготовления:
1. Нарезаем огурец и помидоры на кусочки. Добавляем в салат оливки и брынзу, нарезанную кубиками.
3. Перемешиваем салат, выкладываем на блюдо и заправляем растительным маслом.
Приятного аппетита!
Напомним,