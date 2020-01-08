Освежающий овощной салат с сыром (рецепт)

8 января 2020 21:30 Алла Лысак
Освежающий овощной салат с сыром (рецепт)
Освежающий овощной салат с сыром (рецепт)

Если хотите отдохнуть от калорийной праздничной еды, возьмите на заметку вкусный и полезный салат с овощами.

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Ингредиенты:

  • Брынза 100 г., 
  • Оливки 100 г.,
  • Свежий огурец 1 шт.,
  • Помидор 3-4 шт.,
  • Болгарский перец 1 шт.,
  • Листья салата 1 пуч.,
  • Растительное масло 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Нарезаем огурец и помидоры на кусочки. Добавляем в салат оливки и брынзу, нарезанную кубиками.

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2. Нарезам кубиками болгарский перец, вместе с ним добавляем пучок листьев салата. 

3. Перемешиваем салат, выкладываем на блюдо и заправляем растительным маслом.

Приятного аппетита!

Напомним,

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