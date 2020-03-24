Итальянский салат с гречкой и овощами (рецепт)
В зависимости от сезона и ваших личных предпочтений овощи можно исключать из рецепта или заменять на другие.
- Гречневая крупа 150 г.,
- Вода 200 г.,
- Луковица 1 шт.,
- Томаты 200 г.,
- Огурцы 2 шт.,
- Маслины 150 г.,
- сладкий перец 1 шт.,
- Оливковое масло 40 мл.,
- Лимон 1 шт.,
- Зелень,
- Соль 1/2 ч.л.
Способ приготовления:
1. Доводим гречку до кипения, сбавляем огонь до минимального и оставляем на 20 минут.
3. Нарезаем овощи (томаты, лук, перец и зелень). Смешиваем овощи с гречневой кашей.
4. Заправку готовим отдельно: смешиваем оливковое масло, лимонный сок, соль. Вливаем заправку в салат. Приятного аппетита!
Напомним,