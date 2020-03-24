Итальянский салат с гречкой и овощами (рецепт)

24 марта 2020 14:30 Алла Лысак
Итальянский салат с гречкой и овощами (рецепт)
Итальянский салат с гречкой и овощами (рецепт)
pixabay.com

В зависимости от сезона и ваших личных предпочтений овощи можно исключать из рецепта или заменять на другие.

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Ингредиенты: 

  • Гречневая крупа 150 г.,
  • Вода 200 г.,
  • Луковица 1 шт.,
  • Томаты 200 г.,
  • Огурцы 2 шт.,
  • Маслины 150 г.,
  • сладкий перец 1 шт.,
  • Оливковое масло 40 мл.,
  • Лимон 1 шт.,
  • Зелень,
  • Соль 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

1. Доводим гречку до кипения, сбавляем огонь до минимального и оставляем на 20 минут.

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2. Снимаем гречку с огня, перемешиваем.

3. Нарезаем овощи (томаты, лук, перец и зелень). Смешиваем овощи с гречневой кашей. 

4. Заправку готовим отдельно: смешиваем оливковое масло, лимонный сок, соль. Вливаем заправку в салат. Приятного аппетита!

Напомним,

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