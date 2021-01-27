Воздушные домашние пышки на сковороде - рецепт. Вкусно и быстро!
Хотите мягонькой аппетитной выпечки – приготовьте пышки на сковороде. Они получаются воздушными, вкусными и сытными. К тому же, рецепт очень простой, и готовятся быстро.
- Мука пшеничная 520 г.,
- Сахар 60 г.,
- Дрожжи 10 г.,
- Масло сливочное 30 г.,
- Соль 5 г.,
- Вода 310 мл.,
- Яйцо куриное 2 шт.,
- Масло растительное.
Способ приготовления:
1. В просеянную муку добавляем сахар, соль, дрожжи, перемешиваем.
2. В воду комнатной температуры добавьте сливочное масло и яйцо. Всыпаем в смесь муку и замешиваем тесто.тесто в теплое место на несколько часов.
4. Рабочую поверхность смазываем маслом, чтобы тесто не приставало.
5. Отщипываем кусочки теста (с грецкий орех) и раскатываем каждый кусочек в полоску, соединяем края. У нас получились небольшие бублики.
6. Нагреваем растительное масло в глубокой сковороде, обжариваем пышки до золотистого цвета. Приятного аппетита!
Напомним,