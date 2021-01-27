Воздушные домашние пышки на сковороде - рецепт. Вкусно и быстро!

27 января 2021 12:00 Алла Лысак
Воздушные домашние пышки на сковороде - рецепт. Вкусно и быстро!
Воздушные домашние пышки на сковороде (рецепт)

Хотите мягонькой аппетитной выпечки – приготовьте пышки на сковороде. Они получаются воздушными, вкусными и сытными. К тому же, рецепт очень простой, и готовятся быстро.

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Ингредиенты

  • Мука пшеничная 520 г.,
  • Сахар 60 г.,
  • Дрожжи 10 г.,
  • Масло сливочное 30 г.,
  • Соль 5 г.,
  • Вода 310 мл.,
  • Яйцо куриное 2 шт.,
  • Масло растительное.

Способ приготовления: 

1. В просеянную муку добавляем сахар, соль, дрожжи, перемешиваем.

2. В воду комнатной температуры добавьте сливочное масло и яйцо. Всыпаем в смесь муку и замешиваем тесто. 

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3. Ставим тесто в теплое место на несколько часов.

4. Рабочую поверхность смазываем маслом, чтобы тесто не приставало. 

5. Отщипываем кусочки теста (с грецкий орех) и раскатываем каждый кусочек в полоску, соединяем края. У нас получились небольшие бублики.

6. Нагреваем растительное масло в глубокой сковороде, обжариваем пышки до золотистого цвета. Приятного аппетита!

Напомним,

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