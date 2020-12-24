У Києві презентували найкрутіший у світі кавовий апарат

Мережа АЗК WOG презентувала кавовий апарат нового покоління FRANKE SB1200, а також ввела нові напої в меню.

Першим, кого компанія запросила протестувати апарат та скуштувати напої, став відомий телеведучий та блогер Анатолій Анатоліч. Своїми враженнями він поділився в прямому ефірі на сторінці Instagram.

«Мабуть, всім відомо, що авто та кава – це моя слабкість. Зазвичай, коли заїжджаю на WOG заправитися, беру і каву. Тому дуже цікаво протестувати один з найкрутіших кавових апаратів, який встановили на заправці», - ділиться телеведучий.

Під час прямого ефіру Анатолій Анатоліч зауважив, що «WOG – це законодавець української кавової культури. Завдяки йому, українці звикають споживати якісну і майстерну каву, пізнають нові смаки та різновиди напоїв. Разом із новим кавовим апаратом FRANKE BS 1200, який, до речі, на сьогодні в Україні представлений в єдиному екземплярі та є одним з найкрутіших у світі – таким собі бентлі серед кавамашин – мережа представила кілька нових напоїв. Серед них – 4 види кави Cold Brew та два види чаю Матча».

І як справжній поціновувач досить незвичного для нашої країни напою – холодної кави – вирішив, перш за все скуштувати саме його:

«Сьогодні я скуштував один із чотирьох представлених тут видів кави Cold Brew. І скажу так – то моя любов. Навіть взимку вона смакує чудово».

Блогер зазначив, що WOG дбає про збереження навколишнього середовища і закликає всіх клієнтів ставати еко-френдлі.

«Тут нам пропонують наливати холодні напої в прозорі еко-стаканчики, виготовлені із кукурудзяного крохмалю, які після використання всього за 8 тижнів перетворюються на добриво для рослин – компост. В такий стаканчик я собі й налив каву. А також ви можете прийти зі своїм горнятком і вам продадуть напій в нього. Таким чином, ми всі маємо можливість ставати трішки добрішими до природи», - говорить він.

Наступний напій, який продегустував телеведучий, - це японський зелений подрібнений чай Матча на молоці.

«Рекомендую всім! Чай не тільки смачний, але й мегакорисний. В Матча входять сильні антиоксиданти, амінокислоти і фітонутрієнти, які сприяють виведенню токсинів з організму. А це – увага! – допомагає уповільнити процеси старіння. Тому не зволікайте! Починайте пити Матча, щоб залишатися якомога довше молодим!», - закликає Анатолій Анатоліч.

Також телеведучий скуштував еспресо, приготоване із кавової новинки – біо-зерна.

«До речі, ви можете обрати, з яких кавових зерен готувати свій напій – зі звичних, які представлені на всіх об’єктах WOG, чи біо. Біо-зерна – це органічний продукт, який вирощують і обсмажують без використання штучних добрив, хімікатів, барвників, смакових добавок. Та ще й упаковують екологічно чистим методом. Таке еспресо відрізняється від привичного нам, але його варто скуштувати, щоб оцінити глибину смаку», - розповідає він.

Підсумок Анатолій Анатоліч зробив досить емоційно: «Скажу так: установка FRANKE BS1200 – ще один знак того, що WOG вдається дивувати українців, привчаючи їх відчувати всі тонкощі смаків. Адже новий апарат – це компактна, реально неймовірна, багатофункціональна тачка, яка видає неповторний аромат і смак, витягаючи із зерен максимум, не даючи можливості втратити ні граму кайфу. Все, що вам потрібно зробити – це визначитися, який саме напій бажаєте. І кавамашина за мить видасть його найкращу версію».