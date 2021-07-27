Крем-суп из цветной капусты: сытно, вкусно и полезно

27 июля 2021 15:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Крем-суп из цветной капусты: сытно, вкусно и полезно
Крем-суп из цветной капусты: сытно, вкусно и полезно
pixabay.com

Все мы любим лето из-за обилия овощей, а кремовый суп дает вам возможность полакомиться одним из самых полезных продуктов, цветной капустой!

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Суп из цветной капусты не менее полезен, чем куриный бульон, а еще он содержит в себе множество витаминов. На выходе вы получите блюдо с отличными вкусовыми качествами и прекрасным внешним видом. Можно использовать и для гостевого обеда в жаркую пору!

Ингредиенты: 

  • Цветная капуста 500 г.,
  • Картофель 3 шт.,
  • Морковь 2 шт.,
  • Вода 800 мл,
  • Сливки 150 мл,
  • Плавленый сыр 100 г..
  • Специи по вкусу (базилик, перец, соль).

Способ приготовления:

1. Цветную капусту моем и разбираем на соцветия.

2. Картофель и морковь тоже моем, очищаем и нарезаем небольшими кусочками.

3. Овощи опускает в воду, доведенную до кипения, и варим на слабом огне (но чтобы продолжала кипеть) до готовности картофеля.

4. Добавляем плавленый сыр, вымешиваем его, чтобы разошелся. 

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5. Затем суп солим, перчим, доводим до состояния пюре с помощью блендера.

6. Добавляем сливки, доводим до кипения и снимаем с огня. 

Приятного аппетита!

Напомним,

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