Крем-суп из цветной капусты: сытно, вкусно и полезно
Все мы любим лето из-за обилия овощей, а кремовый суп дает вам возможность полакомиться одним из самых полезных продуктов, цветной капустой!
Ингредиенты:
- Цветная капуста 500 г.,
- Картофель 3 шт.,
- Морковь 2 шт.,
- Вода 800 мл,
- Сливки 150 мл,
- Плавленый сыр 100 г..
- Специи по вкусу (базилик, перец, соль).
Способ приготовления:
1. Цветную капусту моем и разбираем на соцветия.
2. Картофель и морковь тоже моем, очищаем и нарезаем небольшими кусочками.
3. Овощи опускает в воду, доведенную до кипения, и варим на слабом огне (но чтобы продолжала кипеть) до готовности картофеля.
4. Добавляем плавленый сыр, вымешиваем его, чтобы разошелся.
6. Добавляем сливки, доводим до кипения и снимаем с огня.
Приятного аппетита!
Напомним,