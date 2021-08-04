4 продукта, которые помогут побороть повышенное давление
Высокое кровяное давление можно контролировать с помощью правильного рациона питания на завтрак, так как это самый важный прием пищи.
Овес
Этот продукт особенно полезен для людей с повышенным кровяным давлением. Покупая овсяные хлопья, лучше выбирать те, в которых содержится меньше сахара. К ним можно добавить фрукты, орехи.
Фрукты
Фрукты содержат клетчатку и другие витамины и минералы. Употребляя их во время утреннего приема пищи, можно снизить кровяное давление. Особое внимание специалисты рекомендуют обратить на бананы и апельсины.
Йогурт
Яйца
Это идеальный завтрак для снижения артериального давления. Яичный желток является незаменимым источником полезных элементов, поскольку содержит витамины, минералы, антиоксиданты и полезные жиры.
Яйца сохраняют чувство сытости на более длительные периоды, помогают нормализовать уровень глюкозы в крови и инсулин.
Напомним,