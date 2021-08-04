4 продукта, которые помогут побороть повышенное давление

Высокое кровяное давление можно контролировать с помощью правильного рациона питания на завтрак, так как это самый важный прием пищи.

Овес

Овес, который богат клетчаткой и содержит мало натрия, используют как сырье для производства овсяных круп.

Этот продукт особенно полезен для людей с повышенным кровяным давлением. Покупая овсяные хлопья, лучше выбирать те, в которых содержится меньше сахара. К ним можно добавить фрукты, орехи.

Фрукты

Фрукты содержат клетчатку и другие витамины и минералы. Употребляя их во время утреннего приема пищи, можно снизить кровяное давление. Особое внимание специалисты рекомендуют обратить на бананы и апельсины.

Йогурт

Яйца

Еще один способ регулировать кровяное давление - есть йогурт, поскольку этот продукт богат кальцием. Лучше отдавать предпочтение йогурту без добавления сахара.

Это идеальный завтрак для снижения артериального давления. Яичный желток является незаменимым источником полезных элементов, поскольку содержит витамины, минералы, антиоксиданты и полезные жиры.

Яйца сохраняют чувство сытости на более длительные периоды, помогают нормализовать уровень глюкозы в крови и инсулин.

Напомним,