Новогоднее меню 2022: универсальный салат с сыром и чесноком

23 декабря 2021 17:35 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Новогоднее меню 2022: универсальный салат с сыром и чесноком

Этот салат имеет множество названий, его называют белочкой и еврейским, используют в качестве закуски и наполняют им хрустящие корзинки.

Хозяйки очень ценят салат за универсальность, он может выручить, если под рукой есть одни заготовки, а гости нагрянули неожиданно. Или существенно разнообразить стол планируемого заранее новогоднего торжества.

Ингредиенты:  

  • Яйцо 3 шт.,
  • Твердый сыр 100 г.,
  • Чеснок 3 зубчика,
  • Майонез 100 граммов, 
  • Соль 2 щепотки,
  •  Молотый перец по вкусу.

Способ приготовления:

1. Натираем сыр на средней или крупной терке.

2. Натираем или нарезаем чеснок, можно использовать давку для чеснока.

3. Отвариваем яйца, очищаем и тоже пропускаем через терку.

4. Смешиваем, солим и перчим. Наш салат готов!

Приятного аппетита!

Напомним,

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