Новогоднее меню 2022: универсальный салат с сыром и чесноком
Этот салат имеет множество названий, его называют белочкой и еврейским, используют в качестве закуски и наполняют им хрустящие корзинки.
Хозяйки очень ценят салат за универсальность, он может выручить, если под рукой есть одни заготовки, а гости нагрянули неожиданно. Или существенно разнообразить стол планируемого заранее новогоднего торжества.
Ингредиенты:
- Яйцо 3 шт.,
- Твердый сыр 100 г.,
- Чеснок 3 зубчика,
- Майонез 100 граммов,
- Соль 2 щепотки,
- Молотый перец по вкусу.
Способ приготовления:
1. Натираем сыр на средней или крупной терке.
2. Натираем или нарезаем чеснок, можно использовать давку для чеснока.
3. Отвариваем яйца, очищаем и тоже пропускаем через терку.
4. Смешиваем, солим и перчим. Наш салат готов!
Приятного аппетита!
Напомним,