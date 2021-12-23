Новогоднее меню 2022: универсальный салат с сыром и чесноком

Этот салат имеет множество названий, его называют белочкой и еврейским, используют в качестве закуски и наполняют им хрустящие корзинки.

Хозяйки очень ценят салат за универсальность, он может выручить, если под рукой есть одни заготовки, а гости нагрянули неожиданно. Или существенно разнообразить стол планируемого заранее новогоднего торжества.

Ингредиенты:

Яйцо 3 шт.,

Твердый сыр 100 г.,

Чеснок 3 зубчика,

Майонез 100 граммов,

Соль 2 щепотки,

Молотый перец по вкусу.

Способ приготовления:

1. Натираем сыр на средней или крупной терке.

2. Натираем или нарезаем чеснок, можно использовать давку для чеснока.

3. Отвариваем яйца, очищаем и тоже пропускаем через терку.

4. Смешиваем, солим и перчим. Наш салат готов!

Приятного аппетита!

Напомним,