Картофельная запеканка по-итальянски (рецепт)

Очень простая и вкусная запеканка по-итальянски станет достойное (и более полезной) альтернативой пицце!

Для запеканки вам потребуются самые простые продукты, которые всегда найдутся в холодильнике.

Ингредиенты:

Картофель 1 кг.

Колбаса 300 г,

Твердый сыр 300 г,

Яйцо 3 шт,

Сливочное масло,

Панировочные сухари,

Соль по вкусу.

Способ приготовления:

1. Очищенный картофель отвариваем в подсоленной воде до готовности.

2. Затем его необходимо растолочь в пюре, добавить кусочек сливочного масла и хорошо вымешать.

3. Колбасу, сыр и сваренные вкрутую яйца нарезаем кубиками, вводим в картофельное пюре и размешиваем так, чтобы они распределились равномерно.

4. Приготовленную масу выкладываем в форму, посыпанную сухарями. Выравниваем, раскладываем небольшие кусочки сливочного масла и притрушиваем все сухарями.

5. Запекать 30 минут при 200°С до образования румяной корочки.

Приятного аппетита!

Напомним,