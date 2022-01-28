Картофельная запеканка по-итальянски (рецепт)
Очень простая и вкусная запеканка по-итальянски станет достойное (и более полезной) альтернативой пицце!
Для запеканки вам потребуются самые простые продукты, которые всегда найдутся в холодильнике.
Ингредиенты:
- Картофель 1 кг.
- Колбаса 300 г,
- Твердый сыр 300 г,
- Яйцо 3 шт,
- Сливочное масло,
- Панировочные сухари,
- Соль по вкусу.
Способ приготовления:
1. Очищенный картофель отвариваем в подсоленной воде до готовности.
2. Затем его необходимо растолочь в пюре, добавить кусочек сливочного масла и хорошо вымешать.
4. Приготовленную масу выкладываем в форму, посыпанную сухарями. Выравниваем, раскладываем небольшие кусочки сливочного масла и притрушиваем все сухарями.
5. Запекать 30 минут при 200°С до образования румяной корочки.
Приятного аппетита!
Напомним,