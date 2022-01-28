Картофельная запеканка по-итальянски (рецепт)

28 января 2022 15:45 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Картофельная запеканка по-итальянски (рецепт)
Картофельная запеканка по-итальянски (рецепт)
pixabay.com

Очень простая и вкусная запеканка по-итальянски станет достойное (и более полезной) альтернативой пицце!

Для запеканки вам потребуются самые простые продукты, которые всегда найдутся в холодильнике.  

Ингредиенты:

  • Картофель 1 кг.
  • Колбаса 300 г,
  • Твердый сыр 300 г,
  • Яйцо 3 шт,
  • Сливочное масло,
  • Панировочные сухари,
  • Соль по вкусу. 

Способ приготовления:

1. Очищенный картофель отвариваем в подсоленной воде до готовности. 

2. Затем его необходимо растолочь в пюре, добавить кусочек сливочного масла и хорошо вымешать.

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3.  Колбасу, сыр и сваренные вкрутую яйца нарезаем кубиками, вводим в картофельное пюре и размешиваем так, чтобы они распределились равномерно.

4. Приготовленную масу выкладываем в форму, посыпанную сухарями. Выравниваем, раскладываем небольшие кусочки сливочного масла и притрушиваем все сухарями. 

5.  Запекать 30 минут при 200°С до образования румяной корочки.

Приятного аппетита!

Напомним,

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