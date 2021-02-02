Быстрый салат с сыром и колбасой (рецепт). Выручит, если гости на пороге

2 февраля 2021 12:00 Алла Лысак
Быстрый салат с сыром и колбасой (рецепт). Выручит, если гости на пороге
Салат на праздник!
открытый источник

Неожиданные гости? Салат на скорую руку с сыром и колбасой выручит вас, если на готовку совсем нет времени! Рецепт приготовления читайте на tv.ua.

Cалат с сыром и колбасой полностью оправдывает свое название, ведь готовится за несколько минут при наличии указанных ингредиентов в холодильнике.

Ингредиенты: 

  • Огурцы 2 шт
  • Яйца 2 шт
  • Полукопченая колбаса 100 г
  • Консервированный зеленый горошек 100 г
  • Сыр твердый 50 г
  • Майонез 2 ст. л.

Приготовление:

1. Огурцы, колбасу нарезать соломкой. Яйца отварить, остудить и порезать соломкой, добавить в салат.

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2. Добавить горошек и тертый сыр. Заправить майонезом. Перемешать.

Выложить на блюдо и подавать к столу.

Приятного аппетита! Никто из гостей не догадается, что вы делали этот салат в спешке. 

Напомним,

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