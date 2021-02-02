Быстрый салат с сыром и колбасой (рецепт). Выручит, если гости на пороге
Неожиданные гости? Салат на скорую руку с сыром и колбасой выручит вас, если на готовку совсем нет времени! Рецепт приготовления читайте на tv.ua.
Cалат с сыром и колбасой полностью оправдывает свое название, ведь готовится за несколько минут при наличии указанных ингредиентов в холодильнике.
Ингредиенты:
- Огурцы 2 шт
- Яйца 2 шт
- Полукопченая колбаса 100 г
- Консервированный зеленый горошек 100 г
- Сыр твердый 50 г
- Майонез 2 ст. л.
Приготовление:
1. Огурцы, колбасу нарезать соломкой. Яйца отварить, остудить и порезать соломкой, добавить в салат.
Выложить на блюдо и подавать к столу.
Приятного аппетита! Никто из гостей не догадается, что вы делали этот салат в спешке.
Напомним,