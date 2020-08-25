В Токио установили прозрачные туалеты

25 августа 2020 11:30 Антонина Старовойт
В Токио установили прозрачные туалеты

Это должно изменить негативное отношение людей к общественным туалетам.

Читайте такжеОсторожно, полнит: ТОП-4 модели джинсов, которые прибавляют вам лишние килограммы
В токийском районе Сибуя установили прозрачные общественные уборные. Об этом сообщает CNN.

Две прозрачные туалетные кабины спроектировала компания Shigeru Ban Architects. Инновационный проект должен изменить восприятие населением общественных уборных. 

"Есть две вещи, о которых мы заботимся, выбирая общественные уборные, особенно расположенные в парке. Первое – это чистота, а второе – есть ли кто-то внутри", – сообщает компания.

Читайте такжеКак попросить о прибавке к зарплате?
Прозрачные стены позволяют людям оценить чистоту туалетов, когда там никого нет. Когда человек заходит внутрь и запирает дверь, стены сразу становятся матовыми. Это обеспечивает приватность. А ночью в туалетах включают подсветку.

Как сообщают журналисты CNN, внутри уборной вы не можете определить, матовое стекло или нет, поэтому надо внимательно проверять, заперта ли дверь. 

Две прозрачные уборные являются частью городского проекта Tokyo Toilet Project, в рамках которого дизайнеры создадут 17 новых общественных туалетов. 

Напомним, 

Облако тегов

наука техника технологии

Материалы по теме

Инженеры создали уникального робота, который изменит жизни людей
Наука и техника

Инженеры создали уникального робота, который изменит жизни людей
Ученые разработали приложение, которые покажет степень вашего опьянения
Наука и техника

Ученые разработали приложение, которые покажет степень вашего опьянения
Копия отца! Оля Полякова засветила подросшего сына Юрия Горбунова и Кати Осадчей
Новости

Копия отца! Оля Полякова засветила подросшего сына Юрия Горбунова и Кати Осадчей
Супер Топ-модель по-украински: 10 интересных фактов из жизни участницы реалити Насти Леухиной
Новости

Супер Топ-модель по-украински: 10 интересных фактов из жизни участницы реалити Насти Леухиной

Популярное на сайте

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)
Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Ренессанс коньяка Жан-Жак: новый виток любви потребителей

Ренессанс коньяка Жан-Жак: новый виток любви потребителей
Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)

Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)

Популярное видео

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)
Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)

Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)
З Днем народження, Україно – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)

З Днем народження, Україно – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK