В Токио установили прозрачные туалеты

Это должно изменить негативное отношение людей к общественным туалетам.

В токийском районе Сибуя установили прозрачные общественные уборные . Об этом сообщает CNN.

Две прозрачные туалетные кабины спроектировала компания Shigeru Ban Architects. Инновационный проект должен изменить восприятие населением общественных уборных.

"Есть две вещи, о которых мы заботимся, выбирая общественные уборные, особенно расположенные в парке. Первое – это чистота, а второе – есть ли кто-то внутри", – сообщает компания.

Прозрачные стены позволяют людям оценить чистоту туалетов, когда там никого нет. Когда человек заходит внутрь и запирает дверь, стены сразу становятся матовыми. Это обеспечивает приватность. А ночью в туалетах включают подсветку.

Как сообщают журналисты CNN, внутри уборной вы не можете определить, матовое стекло или нет, поэтому надо внимательно проверять, заперта ли дверь.

Две прозрачные уборные являются частью городского проекта Tokyo Toilet Project, в рамках которого дизайнеры создадут 17 новых общественных туалетов.

Напомним,