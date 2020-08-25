В Токио установили прозрачные туалеты
Это должно изменить негативное отношение людей к общественным туалетам.
Две прозрачные туалетные кабины спроектировала компания Shigeru Ban Architects. Инновационный проект должен изменить восприятие населением общественных уборных.
"Есть две вещи, о которых мы заботимся, выбирая общественные уборные, особенно расположенные в парке. Первое – это чистота, а второе – есть ли кто-то внутри", – сообщает компания.
Как сообщают журналисты CNN, внутри уборной вы не можете определить, матовое стекло или нет, поэтому надо внимательно проверять, заперта ли дверь.
Две прозрачные уборные являются частью городского проекта Tokyo Toilet Project, в рамках которого дизайнеры создадут 17 новых общественных туалетов.
Напомним,