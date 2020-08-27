В США разработали саранчу-киборга для поиска взрывчатки
В США не перестают удивлять новыми разработками.Новое исследование доказывает: эти насекомые могут быстро и точно отличать тротил от динитротолуола.
Ученые продемонстрировали возможность управления саранчой и придумали способ как понять, какой запах она чувствует. А теперь, благодаря исследованию специалистов из Вашингтонского университета, сложился и последний кусочек пазла, пишет Science Daily.
Оказалось, что нейроны в мозгу саранчи по-разному реагируют на тротил и динитротолуол, а также на другие пары химических веществ.
Следом ученые поняли, чем отличается реакция мозга саранчи на запах в разной концентрации. Благодаря этому они настроили систему определения точного положения источника запаха.
А для сохранения стабильного состояния насекомого при изучении их мозга ученые сделали хирургическую процедуру и присоединили электроды. Теперь разработчики готовы имплантировать электроды и испытать киборгов в полевых условиях.
Напомним,
https://techno.24tv.ua/ru/ssha-razrabotali-saranchu-kiborga-dlja-poiska-novosti-tehnologij_n1398094