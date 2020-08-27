В США разработали саранчу-киборга для поиска взрывчатки

В США не перестают удивлять новыми разработками.Новое исследование доказывает: эти насекомые могут быстро и точно отличать тротил от динитротолуола.

Исследователям из США выяснили, можно ли управлять саранчой , чтобы прочитать ее мысли и понять, способна ли она определить взрывчатку по запаху.

Ученые продемонстрировали возможность управления саранчой и придумали способ как понять, какой запах она чувствует. А теперь, благодаря исследованию специалистов из Вашингтонского университета, сложился и последний кусочек пазла, пишет Science Daily.

Ученые взломали обонятельную систему саранчи для понимания, как насекомые различают запахи. В особенности – взрывчатых веществ.Также они оптимизировали созданную ранее для биороботов систему восприятия, которая способна передать эту информацию людям.Оказалось, что нейроны в мозгу саранчи по-разному реагируют на тротил и динитротолуол, а также на другие пары химических веществ.

Следом ученые поняли, чем отличается реакция мозга саранчи на запах в разной концентрации. Благодаря этому они настроили систему определения точного положения источника запаха.

А для сохранения стабильного состояния насекомого при изучении их мозга ученые сделали хирургическую процедуру и присоединили электроды. Теперь разработчики готовы имплантировать электроды и испытать киборгов в полевых условиях.

Напомним,



https://techno.24tv.ua/ru/ssha-razrabotali-saranchu-kiborga-dlja-poiska-novosti-tehnologij_n1398094