В США разработали саранчу-киборга для поиска взрывчатки

27 августа 2020 11:30 Антонина Старовойт
В США разработали саранчу-киборга для поиска взрывчатки
В США разработали саранчу-киборга для поиска взрывчатки
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В США не перестают удивлять новыми разработками.Новое исследование доказывает: эти насекомые могут быстро и точно отличать тротил от динитротолуола.

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Исследователям из США выяснили, можно ли  управлять саранчой, чтобы прочитать ее мысли и понять, способна ли она определить взрывчатку по запаху.

Ученые продемонстрировали возможность управления саранчой и придумали способ как понять, какой запах она чувствует. А теперь, благодаря исследованию специалистов из Вашингтонского университета, сложился и последний кусочек пазла, пишет Science Daily.

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Ученые взломали обонятельную систему саранчи для понимания, как насекомые различают запахи. В особенности – взрывчатых веществ.Также они оптимизировали созданную ранее для биороботов систему восприятия, которая способна передать эту информацию людям.

Оказалось, что нейроны в мозгу саранчи по-разному реагируют на тротил и динитротолуол, а также на другие пары химических веществ.

Следом ученые поняли, чем отличается реакция мозга саранчи на запах в разной концентрации. Благодаря этому они настроили систему определения точного положения источника запаха. 

А для сохранения стабильного состояния насекомого  при изучении их мозга ученые сделали хирургическую процедуру и присоединили электроды. Теперь разработчики готовы имплантировать электроды и испытать киборгов в полевых условиях.

Напомним, 

 

 

 


https://techno.24tv.ua/ru/ssha-razrabotali-saranchu-kiborga-dlja-poiska-novosti-tehnologij_n1398094

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