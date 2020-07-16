Стала известна дата выхода нового iPhone

Анонс новой линейки iPhone 12 5G планируется уже на сентябрь этого года, однако сами смартфоны поступят в продажу только в октябре.

Такая задержка с транспортировкой техники, как считают эксперты, связана прежде всего с пандемией COVID-19.

Есть предположение, что Apple могут повторить тактику предыдущих голов. Компания может анонсировать телефон и начать продажу одной из моделей в сентябре, а вот поступление других моделей задержать до месяца.

Окончательной даты представления iPhone 12 Apple все еще не дали. Обычно компании делают анонсы новых смартфонов в начале осени. Однако, в 2019 году эта тенденция изменилась.

По предварительным предположениям, компания Apple выпустит сразу четырех новых модели iPhone в этом году. В новой версии будут представлены модели сразу с двумя разными экранами: на 5,4-дюймовый и 6,1-дюймовый дисплей. Также фанатам моделей можно ожидать еще и Pro-версии на 6,1 и 6,7 дюймов.

Вероятно, модели будут поддерживать как 4G, так и 5G. Также iPhone 12 и iPhone 12 Max получат поддержку LTE, тогда как iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max смогут работать в 5G-сетях.

Эксперты утверждают, что новая модель телефона будет идти без стандартных проводных наушников и зарядного устройства в комплекте. Теперь в комплекте со смартфоном будет поставляться только кабель для зарядки. А вот о блоке питания придется позаботиться отдельно.

Аналитики полагают, такая экономия на гарнитуре поможет компании компенсировать все затраты на подключение iPhone к 5G.

Ранее представители Apple уже анонсировали наличие четырех камер в новой модели iPhone 12.

Напомним,