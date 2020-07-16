Стала известна дата выхода нового iPhone

16 июля 2020 11:30 Антонина Старовойт
Стала известна дата выхода нового iPhone
Стала известна дата выхода нового iPhone
pixabay.com

Анонс новой линейки iPhone 12 5G планируется уже на сентябрь этого года, однако сами смартфоны поступят в продажу только в октябре.

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Такая задержка с транспортировкой техники, как считают эксперты, связана прежде всего с пандемией COVID-19. 

Есть предположение, что Apple могут повторить тактику предыдущих голов. Компания может анонсировать телефон и начать продажу одной из моделей в сентябре, а вот поступление других моделей задержать до месяца. 

Окончательной даты представления iPhone 12 Apple все еще не дали. Обычно компании делают анонсы новых смартфонов в начале осени. Однако, в 2019 году эта тенденция изменилась. 

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По предварительным предположениям, компания Apple выпустит сразу четырех новых модели iPhone в этом году. В новой версии будут представлены модели сразу с двумя разными экранами: на 5,4-дюймовый и 6,1-дюймовый дисплей. Также фанатам моделей можно ожидать еще и Pro-версии на 6,1 и 6,7 дюймов. 

Вероятно, модели будут поддерживать как 4G, так и 5G. Также iPhone 12 и iPhone 12 Max получат поддержку LTE, тогда как iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max смогут работать в 5G-сетях.

Эксперты утверждают, что новая модель телефона будет идти без стандартных проводных наушников и зарядного устройства в комплекте. Теперь в комплекте со смартфоном будет поставляться только кабель для зарядки. А вот о блоке питания придется позаботиться отдельно. 

Аналитики полагают, такая экономия на гарнитуре поможет компании компенсировать все затраты на подключение iPhone к 5G. 

Ранее представители Apple уже анонсировали наличие четырех камер в новой модели iPhone 12. 

Напомним, 

 

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