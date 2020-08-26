Редактор Word научился расшифровывать и преобразовывать аудио

26 августа 2020 10:30 Алла Лысак
Редактор Word научился расшифровывать и преобразовывать аудио
Microsoft Word научился расшифровывать и преобразовывать аудио в текст
pixabay.com

Самый популярный текстовый редактор Word от Microsoft обзавелся функцией расшифровки разговоров и аудиофайлов.

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Компания Microsoft представила апдейт-версию известного текстового редактора с возможностью расшифровывать голос в режиме реального времени или преобразовывать аудиофайлы в текст. 

Функция официально была анонсирована в прошлом году, но в приложении появилась только сейчас.

Пользователи могут сразу записать разговор, который программа расшифрует, можно загрузить готовое аудио. Для реализации функции в меню текстового редактора добавлено меню Word’s Dictate.

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Конечно, лучше всего редактор расшифровывает текст на английской языке, как обстоят дела с другими – предстоит выяснить.

Компания пока решила внедрить меню аудиофайлов только в версии, купленные по подписке Microsoft 365, но даже в этом случае пользователь не сможет расшифровать больше 5 часов аудио в месяц.

Напомним,

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