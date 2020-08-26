Редактор Word научился расшифровывать и преобразовывать аудио
Самый популярный текстовый редактор Word от Microsoft обзавелся функцией расшифровки разговоров и аудиофайлов.
Функция официально была анонсирована в прошлом году, но в приложении появилась только сейчас.
Пользователи могут сразу записать разговор, который программа расшифрует, можно загрузить готовое аудио. Для реализации функции в меню текстового редактора добавлено меню Word’s Dictate.
Компания пока решила внедрить меню аудиофайлов только в версии, купленные по подписке Microsoft 365, но даже в этом случае пользователь не сможет расшифровать больше 5 часов аудио в месяц.
Напомним,