Редактор Word научился расшифровывать и преобразовывать аудио

Самый популярный текстовый редактор Word от Microsoft обзавелся функцией расшифровки разговоров и аудиофайлов.

Компания Microsoft представила апдейт-версию известного текстового редактора с возможностью расшифровывать голос в режиме реального времени или преобразовывать аудиофайлы в текст.

Функция официально была анонсирована в прошлом году, но в приложении появилась только сейчас.

Пользователи могут сразу записать разговор, который программа расшифрует, можно загрузить готовое аудио. Для реализации функции в меню текстового редактора добавлено меню Word’s Dictate.

Конечно, лучше всего редактор расшифровывает текст на английской языке, как обстоят дела с другими – предстоит выяснить.

Компания пока решила внедрить меню аудиофайлов только в версии, купленные по подписке Microsoft 365, но даже в этом случае пользователь не сможет расшифровать больше 5 часов аудио в месяц.

Напомним,