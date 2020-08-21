Ученые разработали приложение, которые покажет степень вашего опьянения
Также разработчики работают над функцией, которая будет информировать пользователя о превышении дозы выпитого алкоголя.
Для проверки вашего состояния, необходимо прикрепить телефон к спине и пройтись с ним назад-вперед. При помощи акселерометра и гироскопа приложение фиксирует, насколько сильно походка опьяненного человека отличается от трезвого. Чем больше шатаний в стороны делает человек, тем он пьянее.
Также ученые работают над функцией, благодаря которой смартфон будет информировать владельца о превышении дозы выпитого алкоголя.
Для разработчика Брайана Саффалетто приложение важно еще и по личным причинам, поскольку его близкий друг из колледжа погиб в автокатастрофе, будучи навеселе.
Напомним,