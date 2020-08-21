Ученые разработали приложение, которые покажет степень вашего опьянения

Также разработчики работают над функцией, которая будет информировать пользователя о превышении дозы выпитого алкоголя.

Ученые из Питтсбургского университета разработали мобильное приложение , которое может определять, насколько человек пьян. Об этом сообщает Medicalxpress.

Для проверки вашего состояния, необходимо прикрепить телефон к спине и пройтись с ним назад-вперед. При помощи акселерометра и гироскопа приложение фиксирует, насколько сильно походка опьяненного человека отличается от трезвого. Чем больше шатаний в стороны делает человек, тем он пьянее.

Данная технология тестировалась на группе людей в возрасте от 21 до 43 лет. Волонтеров напоили коктейлями с водкой за час, а после этого в течение семи часов тестировали степень их опьянения: сначала с помощью приложения, а затем – алкотестера

Также ученые работают над функцией, благодаря которой смартфон будет информировать владельца о превышении дозы выпитого алкоголя.

Для разработчика Брайана Саффалетто приложение важно еще и по личным причинам, поскольку его близкий друг из колледжа погиб в автокатастрофе, будучи навеселе.

Напомним,