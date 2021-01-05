В NASA составили ТОП-20 самых зрелищных снимков Земли за 2020 год

В NASA составили ТОП-20 самых зрелищных снимков Земли за 2020 год

В агентстве NASA выбрали 20 лучших снимков, сделанных в 2020 году из космоса.

В ролике, размещенном в Интернете, сказано, что фотографии делали мужчины и женщины, которые жили и работали на Международной космической станции. Она, напомним, находится на орбите нашей Земли

Видео опубликовали на YouTube-канале Космического центра NASA имени Линдона Джонсона.

Среди снимков, которые эксперты посчитали самыми красивыми, оказались Куба и Багамские острова, Корсика в солнечных лучах и пыль над Кипром, ветровые электростанции на Гавайях и последствия наводнений в районе реки Нил (Судан), и многое другое.

Фотографии в полной мере отражают то, каким был 2020 год, он принес много красоты, и много разрушений.

Напомним,