В NASA составили ТОП-20 самых зрелищных снимков Земли за 2020 год
5 января 2021 10:40
Алла Лысак
В NASA составили ТОП-20 самых зрелищных снимков Земли за 2020 год
pixabay.com
В агентстве NASA выбрали 20 лучших снимков, сделанных в 2020 году из космоса.
В ролике, размещенном в Интернете, сказано, что фотографии делали мужчины и женщины, которые жили и работали на Международной космической станции. Она, напомним, находится на орбите нашей Земли
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Видео опубликовали на YouTube-канале Космического центра NASA имени Линдона Джонсона.
Среди снимков, которые эксперты посчитали самыми красивыми, оказались Куба и Багамские острова, Корсика в солнечных лучах и пыль над Кипром, ветровые электростанции на Гавайях и последствия наводнений в районе реки Нил (Судан), и многое другое.
Фотографии в полной мере отражают то, каким был 2020 год, он принес много красоты, и много разрушений.
Напомним,