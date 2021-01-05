В NASA составили ТОП-20 самых зрелищных снимков Земли за 2020 год

5 января 2021 10:40 Алла Лысак
В NASA составили ТОП-20 самых зрелищных снимков Земли за 2020 год
В NASA составили ТОП-20 самых зрелищных снимков Земли за 2020 год
pixabay.com

В агентстве NASA выбрали 20 лучших снимков, сделанных в 2020 году из космоса.

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В ролике, размещенном в Интернете, сказано, что фотографии делали мужчины и женщины, которые жили и работали на Международной космической станции. Она, напомним, находится на орбите нашей Земли.

Видео опубликовали на YouTube-канале Космического центра NASA имени Линдона Джонсона.

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Среди снимков, которые эксперты посчитали самыми красивыми, оказались Куба и Багамские острова, Корсика в солнечных лучах и пыль над Кипром, ветровые электростанции на Гавайях и последствия наводнений в районе реки Нил (Судан), и многое другое. 

Фотографии в полной мере отражают то, каким был 2020 год, он принес много красоты, и много разрушений.

Напомним,

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