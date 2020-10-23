В NASA анонсировали создание 4G сети на Луне
Американское космическое агентство NASA заключило контракт с финской Nokia на развертывание связи 4G на Луне.
Для работы над проектом выделили астрономическую сумму в 14 100 000 долларов. Сеть позволит обеспечить на Луне надежную связь, со временем – как и на Земле – 4G планируют полностью модернизировать до стандарта 5G.
Отметим, что вышки 5G не нравятся и некоторым землянам, на них регулярно нападают из-за распространения конспирологических теорий о том, что вышки могут быть связаны с вирусом. Доказательств в пользу этой теории, конечно, нет.
Напомним,