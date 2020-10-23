В NASA анонсировали создание 4G сети на Луне

Американское космическое агентство NASA заключило контракт с финской Nokia на развертывание связи 4G на Луне.

Ожидается, что база на Луне появится до 2028 года, реализацией проекта будут заниматься Bell Labs (дочка Nokia) и инжиниринговая компания Intuitive Machines.

Для работы над проектом выделили астрономическую сумму в 14 100 000 долларов. Сеть позволит обеспечить на Луне надежную связь, со временем – как и на Земле – 4G планируют полностью модернизировать до стандарта 5G.

Вероятно, Bell Labs не первый год работала над данным проектом неофициально, дело в том, что разработчики уже смогли уменьшить размер башни и снизить потребление энергии для выдачи сигнала. Башни 4G будут обеспечивать связь людям, которые отправятся на Луну для создания базы.

Отметим, что вышки 5G не нравятся и некоторым землянам, на них регулярно нападают из-за распространения конспирологических теорий о том, что вышки могут быть связаны с вирусом. Доказательств в пользу этой теории, конечно, нет.

Напомним,