Ученые-климатологи зафиксировали рекордный нагрев океана в 2020 году

Ученые зафиксировали рекордный нагрев океана в 2020 году

Мировой океан поглотил рекордное количество тепла за прошлый год.

За период с 1955 года тепловая энергия, содержащаяся в водах Мирового океана, увеличилась на 380 зеттаджоулей.

Ученые в сфере климатологии выяснили, что в 2020 году глобальное потепление ускорилось, а Мировой океан поглотил рекордное количество тепла. Свои результаты исследователи опубликовали в научном журнале Advances in Atmospheric Sciences.

По словам профессора Института физики атмосферы Китайской академии наук Лицзин Чэна, на Мировой океан приходится поглощение около 90% излишков тепла и трети углекислого газа промышленности и автомобилей.

Потепление вод напрямую показывает, как протекает процесс глобального потепления. Наши наблюдения показали, что долгосрочная тенденция на ускоряющееся изменение климата продолжается.

Автор исследования подчеркнул, что Мировой океан, поглощая лишнее тепло, препятствует стремительным изменениям климата.

Однако проблема теплого океана тоже должна решаться, ведь подобные изменения температуры провоцируют возникновение сильных штормов, ураганов, тайфунов, увеличивают риск наводнений и пожаров.

Анализ данных с 1995 года по 2020 год дал ученым понять, что тепло в океан попадало в основном из прибрежных регионов крупнейших городов мира (на Восточном побережье США, у берегов Японии).

Любые последующие соглашения по борьбе с изменением климата и сокращению антропогенных выбросов СО2 должны учитывать, что Мировой океан уже поглотил гигантское количество тепла и будет продолжать делать это в обозримом будущем до тех пор, пока мы не снизим уровень парниковых газов.

Напомним,