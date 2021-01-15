Ученые-климатологи зафиксировали рекордный нагрев океана в 2020 году
Мировой океан поглотил рекордное количество тепла за прошлый год.
За период с 1955 года тепловая энергия, содержащаяся в водах Мирового океана, увеличилась на 380 зеттаджоулей.
По словам профессора Института физики атмосферы Китайской академии наук Лицзин Чэна, на Мировой океан приходится поглощение около 90% излишков тепла и трети углекислого газа промышленности и автомобилей.
Потепление вод напрямую показывает, как протекает процесс глобального потепления. Наши наблюдения показали, что долгосрочная тенденция на ускоряющееся изменение климата продолжается.
Автор исследования подчеркнул, что Мировой океан, поглощая лишнее тепло, препятствует стремительным изменениям климата.
Однако проблема теплого океана тоже должна решаться, ведь подобные изменения температуры провоцируют возникновение сильных штормов, ураганов, тайфунов, увеличивают риск наводнений и пожаров.
Любые последующие соглашения по борьбе с изменением климата и сокращению антропогенных выбросов СО2 должны учитывать, что Мировой океан уже поглотил гигантское количество тепла и будет продолжать делать это в обозримом будущем до тех пор, пока мы не снизим уровень парниковых газов.
Напомним,