Ученые назвали три этапа старения человека

19 апреля 2021 10:55 Алла Лысак
Ученые назвали три этапа старения человека
Ученые назвали три этапа старения человека
pixabay.com

Человек стареет скачкообразно, а не постепенно.

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Исследователи из Стенфорда доказали, что современные представления о старении организма не соответствуют действительности. Процесс старения происходит не медленно, а небольшими скачками. Эти скачки происходят у людей, когда те достигают определенной возрастной точки, пишет издание Focus.

Организм человека стареет в 34, 60 и 78 лет. 

В рамках исследования ученые проанализировали состояние крови 4 тыс. человек в возрасте от 18 до 95 лет.

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Они пришли к выводу, что белки крови оставались в идентичном состоянии у людей на протяжении многих лет, однако в 34, 60 и 78 лет начинали активно изменяться и стареть. 

Пока мы не знаем, как именно изменения в белках влияют на старение. Однако опыты на мышах показали, что переливание крови от более молодых особей привело к позитивным изменениям.

Напомним,

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