Ученые назвали три этапа старения человека
19 апреля 2021 10:55
Ученые назвали три этапа старения человека
pixabay.com
Человек стареет скачкообразно, а не постепенно.
Организм человека стареет в 34, 60 и 78 лет.
В рамках исследования ученые проанализировали состояние крови 4 тыс. человек в возрасте от 18 до 95 лет.
Пока мы не знаем, как именно изменения в белках влияют на старение. Однако опыты на мышах показали, что переливание крови от более молодых особей привело к позитивным изменениям.
Напомним,