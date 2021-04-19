Ученые назвали три этапа старения человека

Человек стареет скачкообразно, а не постепенно.

Исследователи из Стенфорда доказали, что современные представления о старении организма не соответствуют действительности. Процесс старения происходит не медленно, а небольшими скачками. Эти скачки происходят у людей, когда те достигают определенной возрастной точки, пишет издание Focus.

Организм человека стареет в 34, 60 и 78 лет.

В рамках исследования ученые проанализировали состояние крови 4 тыс. человек в возрасте от 18 до 95 лет.

Они пришли к выводу, что белки крови оставались в идентичном состоянии у людей на протяжении многих лет, однако в 34, 60 и 78 лет начинали активно изменяться и стареть.

Пока мы не знаем, как именно изменения в белках влияют на старение. Однако опыты на мышах показали, что переливание крови от более молодых особей привело к позитивным изменениям.

Напомним,