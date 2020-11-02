Продукты, блокирующие старение
Эти продукты имеют органическое происхождение и не содержат в себе антибиотиков или гормонов.
По ее словам, пищевые привычки имеют огромное значение, когда речь заходит о старении. Возрастные изменения могут происходить быстрее, если питание несбалансированное (много сахара, консервированных продуктов, разогретой еды), а некоторые продукты способны блокировать этот процесс
Если вы хотите замедлить старение, основой вашего рациона должны стать такие продукты:
- овощи, животный белок, орехи, специи, плоды и ягоды, бобовые, зерно, крупы, фолиева кислота.
Напомним,