Продукты, блокирующие старение

Эти продукты имеют органическое происхождение и не содержат в себе антибиотиков или гормонов.

Врач и ректор Европейского университета долголетия Юлия Юсипова рассказала о продуктах , которые могут блокировать старение естественными механизмами.

По ее словам, пищевые привычки имеют огромное значение, когда речь заходит о старении. Возрастные изменения могут происходить быстрее, если питание несбалансированное (много сахара, консервированных продуктов, разогретой еды), а некоторые продукты способны блокировать этот процесс

Если вы хотите замедлить старение, основой вашего рациона должны стать такие продукты:

овощи, животный белок, орехи, специи, плоды и ягоды, бобовые, зерно, крупы, фолиева кислота.

Питание в таком ключе поможет контролировать процессы, приводящие к старению. Кроме того, желательно заниматься спортом, ежедневно гулять на свежем воздухе и отказаться от вредных привычек.

Напомним,