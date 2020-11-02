Продукты, блокирующие старение

2 ноября 2020 09:30 Алла Лысак
Продукты, блокирующие старение
Продукты, блокирующие старение
pixabay.com

Эти продукты имеют органическое происхождение и не содержат в себе антибиотиков или гормонов.

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Врач и ректор Европейского университета долголетия Юлия Юсипова рассказала о продуктах, которые могут блокировать старение естественными механизмами. 

По ее словам, пищевые привычки имеют огромное значение, когда речь заходит о старении. Возрастные изменения могут происходить быстрее, если питание несбалансированное (много сахара, консервированных продуктов, разогретой еды), а некоторые продукты способны блокировать этот процесс

Если вы хотите замедлить старение, основой вашего рациона должны стать такие продукты:

  • овощи, животный белок, орехи, специи, плоды и ягоды, бобовые, зерно, крупы, фолиева кислота.

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Питание в таком ключе поможет контролировать процессы, приводящие к старению. Кроме того, желательно заниматься спортом, ежедневно гулять на свежем воздухе и отказаться от вредных привычек. 

Напомним,

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