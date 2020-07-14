Почему мы стареем быстрее: ученые назвали причину

14 июля 2020 23:00 Алла Лысак
Почему мы стареем быстрее: ученые назвали причину
Почему мы стареем быстрее: ученые назвали причину

Ученые сообщили, что жир в области живота ускоряет старение организма.

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В висцеральном жире исследователи обнаружили клетки эозинофилы, которые, как правило, находятся в кровеносной системе человека. Они являются частью иммунитета и тормозят воспалительные процессы.

В висцеральном жире они выполняют эту же функцию, но со временем их количество снижается, а концентрация макрофагов, стимулирующих воспалительный процесс, растет. Из-за чего происходит слабый хронический воспалительный процесс.
 
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Это воспаление влияет на весь организм и способствует ускоренному старению. Ученые доказали это, пересадив лабораторным мышам дополнительные порции эозинофилов.

После попадания клеток в висцеральный жир, состояние организма значительно улучшилось, а воспалительный процесс постепенно угас.

Напомним,

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