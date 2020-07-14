Почему мы стареем быстрее: ученые назвали причину
14 июля 2020 23:00
Почему мы стареем быстрее: ученые назвали причину
Ученые сообщили, что жир в области живота ускоряет старение организма.
исследователи обнаружили клетки эозинофилы, которые, как правило, находятся в кровеносной системе человека. Они являются частью иммунитета и тормозят воспалительные процессы.
В висцеральном жире они выполняют эту же функцию, но со временем их количество снижается, а концентрация макрофагов, стимулирующих воспалительный процесс, растет. Из-за чего происходит слабый хронический воспалительный процесс.
После попадания клеток в висцеральный жир, состояние организма значительно улучшилось, а воспалительный процесс постепенно угас.
Напомним,