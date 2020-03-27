Преждевременное старение: что заставляет нас выглядеть старше
Наверняка, вы замечаете время от времени, насколько хорошо или плохо выглядит ваша кожа.
Сахар
Оказывается, он приносит не только вред для фигуры, но и для кожи. Благодаря его разложению в нашем организме кожа может тускнеть, терять упругость, обвисать и даже способствовать появлению кругов под глазами.
Некачественный сон
Сидячий образ жизни
Тут привет вам переодет и остеохондроз, и болезнь почек, и даже риск развития рака. Регулярные упражнения помогут предотвратить эти серьезные последствия.
Солнце
Солнце не такое уж и полезное для организма, как вы думали. Ультрафиолет может способствовать появлению пигментных пятен, которые могут в дальнейшем стать злокачественными новообразованиями.
Сутулость
Если вы большую часть времени проводите за клавиатурой, не исключено, что ваш позвоночник может искривиться. Изогнутая форма позвоночника влияет на наше тело и органы. Это увеличивает нагрузку на мышцы и, в конечном итоге, может привести к старению.
Напомним,