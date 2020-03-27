Преждевременное старение: что заставляет нас выглядеть старше

27 марта 2020 16:20 Антонина Старовойт
Преждевременное старение: что заставляет нас выглядеть старше
Преждевременное старение: что заставляет нас выглядеть старше
pixabay.com

Наверняка, вы замечаете время от времени, насколько хорошо или плохо выглядит ваша кожа.

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Сегодня мы поделимся главными причинами, из-за которых она может выглядеть молодо и преждевременно начать стареть. 

Сахар 

Оказывается, он приносит не только вред для фигуры, но и для кожи. Благодаря его разложению в нашем организме кожа может тускнеть, терять упругость, обвисать и даже способствовать появлению кругов под глазами. 

Некачественный сон 

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А мы говорили давно! Недостаток сна влияет на то, как потом выглядит кожа. сли спать меньше 5 часов в сутки, то можно не только получить темные круги и мешки под глазами, но и уменьшить себе продолжительность жизни.  

Сидячий образ жизни 

Тут привет вам переодет и остеохондроз, и болезнь почек, и даже риск развития рака. Регулярные упражнения помогут предотвратить эти серьезные последствия.

Солнце 

Солнце не такое уж и полезное для организма, как вы думали. Ультрафиолет может способствовать появлению пигментных пятен, которые могут в дальнейшем стать злокачественными новообразованиями. 

Сутулость

Если вы большую часть времени проводите за клавиатурой, не исключено, что ваш позвоночник может искривиться.  Изогнутая форма позвоночника влияет на наше тело и органы. Это увеличивает нагрузку на мышцы и, в конечном итоге, может привести к старению. 

Напомним, 

 

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