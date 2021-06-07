Украинцы смогут увидеть уникальное солнечное затмение

7 июня 2021 11:25 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Украинцы смогут увидеть уникальное солнечное затмение
Украинцы смогут увидеть уникальное солнечное затмение
pixabay.com

Жители Земли, в том числе на территории Украины, смогут увидеть необычное астрономическое явление, кольцевое солнечное затмение.

Кольцевое солнечное затмение возникает, когда Луна блокирует свет Солнца и бросает тень на Землю.

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Астрономическое событие начнется в 13:27 по Киеву и продлится около полутора часов.

Отчетливее всего затмение будет видно из Канады, Гренландии и некоторых частей России в четверг, десятого июня. 

Обязательно подготовьте специальные средства защиты глаз, которые уберегут сетчатку от ожогов. Врачи подчеркивают, что смотреть на Солнце без защиты, например, очень затемненного стекла, категорически запрещено, это чревато серьезными проблемами со зрением, вплоть до его полной потери.

Напомним, 

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