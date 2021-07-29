Врачи назвали симптом, появляющийся за месяц до сердечного приступа

29 июля 2021 00:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Врачи назвали симптом, появляющийся за месяц до сердечного приступа
Врачи назвали симптом, появляющийся за месяц до сердечного приступа
pixabay.com

Сердечные приступы у многих ассоциируются с болью в груди и слабостью в левой руке.

Но исследования ученых из Американкой кардиологической ассоциации доказывают, что симптоматика сердечного приступа проявляется задолго до его наступления. Точнее, за месяц, подчеркивают врачи.

Читайте такжеНосители какой группы крови чаще страдают от болезней сердца
95% испытуемых, которые пережили сердечный приступ, сообщили, что в течение 25-35 дней до этого ощущали необъяснимую слабость. 

Утомляемость не проходила даже после сна, а в процессе работы значительно усугублялась. 

По словам ученых, хроническая утомляемость должна стать поводом посещения кардиолога. Если вы чувствуете, что обессилили после простых ежедневных дел, например, застелив кровать, вам следует проверить свою сердечную систему.

Напомним,

Облако тегов

здоровье врачи сердечный приступ сигналы сердечного приступа

Материалы по теме

Магнитные бури 29 июля 2021 в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 29 июля 2021 в Украине
ТОП-10 причин бросить курить вейп
ЗОЖ

ТОП-10 причин бросить курить вейп
Магнитные бури 28 июля 2021 в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 28 июля 2021 в Украине
ТОП-5 продуктов, которые спасут вашу печень
ЗОЖ

ТОП-5 продуктов, которые спасут вашу печень

Популярное на сайте

Маскарад 2 сезон: рассекречен состав второй звездной команды шоу

Маскарад 2 сезон: рассекречен состав второй звездной команды шоу
Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн от 27.07.2021

Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн от 27.07.2021
18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн

18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн
Мама моей дочери: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.07.2021)

Мама моей дочери: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.07.2021)

Популярное видео

Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн от 27.07.2021

Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн от 27.07.2021
18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн

18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн
Мама моей дочери: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.07.2021)

Мама моей дочери: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.07.2021)
Компаньонка: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 22.07.2021)

Компаньонка: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 22.07.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK