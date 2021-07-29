Врачи назвали симптом, появляющийся за месяц до сердечного приступа

Врачи назвали симптом, появляющийся за месяц до сердечного приступа

Сердечные приступы у многих ассоциируются с болью в груди и слабостью в левой руке.

Но исследования ученых из Американкой кардиологической ассоциации доказывают, что симптоматика сердечного приступа проявляется задолго до его наступления. Точнее, за месяц, подчеркивают врачи.

95% испытуемых, которые пережили сердечный приступ, сообщили, что в течение 25-35 дней до этого ощущали необъяснимую слабость.

Утомляемость не проходила даже после сна, а в процессе работы значительно усугублялась.

По словам ученых, хроническая утомляемость должна стать поводом посещения кардиолога. Если вы чувствуете, что обессилили после простых ежедневных дел, например, застелив кровать, вам следует проверить свою сердечную систему.

Напомним,