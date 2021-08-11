Заболевания, которые передаются детям от мамы и папы

Заболевания, которые передаются детям от мамы и папы

Ни здоровый образ жизни, ни активная профилактика не в состоянии уберечь человека от генетических заболеваний.

Муковисцидоз

Целиакия

Генетическое заболевание влияет на секрецию выделительных желез органов дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта. Проявляется довольно тяжело и имеет неблагоприятный прогноз, однако передается от родителей детям только в том случае, если и мама, и папа имеют этот ген.

Заболевание затрагивает аутоиммунную систему организма, в 95% случаев обусловлено наследственной предрасположенностью.

Патология приводит к непереносимости белка и некоторых зерновых, предусматривает пожизненную диету.

Талассемия

Еще одно наследственное заболевание, которое приносит множество хлопот в повседневной жизни.

Талассемия приводит к изменениям в составе клеток гемоглобина, из-за чего возникает недостаток кровоснабжения органов и систем, эритроциты постепенно разрушаются, а железо накапливается в тканях организма человека.

Атеросклероз

Распространенное заболевание сердечно-сосудистой системы тоже связано с генетической предрасположенностью.

Атеросклероз приводит к накоплению холестерина в кровеносных сосудах, что сужает просвет в артериях.

Врожденный сахарный диабет

Генетически обусловлен сахарный диабет первого типа, при котором поджелудочная железа не способна вырабатывать достаточно инсулина.

Напомним,