Какие болезни можно подхватить во время поцелуя

Какие болезни можно подхватить во время поцелуя

Поцелуи с любимым человеком — это прекрасно! Но врачи предлагают копнуть немного глубже и узнать, как организмы партнеров обмениваются информацией во время этого приятного времяпровождения.

Филематология — это наука, которая изучает все аспекты поцелуев.

Во время такого тесного контакта партнеры не только обмениваются информацией, но и микроорганизмами, которые живут в ротовой полости. Доказано, что поцелуи тренируют наш иммунитет, укрепляют зубную эмаль, сосуды.

В момент поцелуя наши сосуды расширяются, сердце учащает свой ритм, дыхание становится энергичнее, в кровь поступает больше кислорода. Такие побочные явления поцелуев полезны для человека и его сердечно-сосудистой системы.

Благодаря поцелую образуются эндорфины, которые вызывают чувство эйфории, снимают боль, улучшают настроение.

Американские ученые определили, что во время поцелуя работают 34 мышцы лица, что благоприятно сказывается на коже.

Ее кровоснабжение улучшается, и кожа подтягивается.

Какие болезни можно подхватить во время поцелуя / pixabay.com

Какими болезнями опасны поцелуи

, который иногда называют болезнью целующихся, поскольку он преимущественно распространяется именно через слюну.

Если во рту одного из партнеров есть микроскопические ранки, то опасность поцелуя возрастает до уровня незащищенного секса.

Коронавирус. Увы, но в слюне инфицированного человека находится COVID19 и для заражения может хватить минутной слабости.

Герпес — он гарантирован партнеру, если на губах другого есть специфические высыпания.

Вирус папилломы человека (ВПЧ) также в списке опасностей.

Но не стоит отказываться от поцелуев, отмечают медики, ведь наш организм знает, как бороться с инфекциями. Просто не забывайте о мерах предосторожности, не целуйтесь с человеком, у которого есть признаки ОРВИ или герпеса.

Какие болезни можно подхватить во время поцелуя / pixabay.com

Напомним,