В Великобритании мужчину полностью вылечили от ВИЧ-инфекции

В Британии мужчину полностью вылечили от ВИЧ-инфекции

До недавнего времени считалось, что ВИЧ-инфекцию невозможно вылечить, поэтому врачи только поддерживали состояние инфицированных пациентов.

Британские медики смогли разрушить медицинский постулат о том, что ВИЧ невозможно вылечить, они смогли это сделать на примере 40-летнего Адама из Лондона, передают журналисты телеканала BBC.

Мужчина заболел вирусом иммунодефицита человека в 2003 году, однако в 2020 году выздоровел.

Избавиться от ВИЧ мужчине помогла операция по пересадке стволовых клеток мозга.

Данную операцию, что любопытно, проводили вовсе не из-за ВИЧ-инфекции, а в связи с онкологическим заболеванием, выявленным у Адама.

Донором клеток оказался носитель мутировавших генов, которые защищали его от ВИЧ. Данная особенность передалась и Адаму, благодаря чему он поборол свою инфекцию.

Отметим, что Адам стал вторым в мире человеком, вылечившимся от ВИЧ, первым был житель Берлина Тимоти, ему также пересадили костный мозг с мутацией.

Напомним,