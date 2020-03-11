В Великобритании мужчину полностью вылечили от ВИЧ-инфекции
До недавнего времени считалось, что ВИЧ-инфекцию невозможно вылечить, поэтому врачи только поддерживали состояние инфицированных пациентов.
Мужчина заболел вирусом иммунодефицита человека в 2003 году, однако в 2020 году выздоровел.
Избавиться от ВИЧ мужчине помогла операция по пересадке стволовых клеток мозга.
Данную операцию, что любопытно, проводили вовсе не из-за ВИЧ-инфекции, а в связи с онкологическим заболеванием, выявленным у Адама.
Отметим, что Адам стал вторым в мире человеком, вылечившимся от ВИЧ, первым был житель Берлина Тимоти, ему также пересадили костный мозг с мутацией.
Напомним,