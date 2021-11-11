Врачи назвали опасный симптом Дельта-коронавируса, который свидетельствует об осложнениях
Врач Тарас Жиравецкий рассказал об опасных симптомах Дельта-штамма коронавируса.
По словам медика, Дельта действительно более коварна, чем классический коронавирус. Состояние больного может критически ухудшиться за несколько часов, поэтому родные и близкие должны пристально следить за его состоянием.
Если через неделю после инфицирования у человека температура 38, это плохой симптом. Нужно сбивать температуру и очень серьезно относиться к недугу. Такая температура, скорее всего, говорит о присоединении бактериальной инфекции. Но если температура остается на уровне 37, радоваться тоже не стоит. Состояние таких пациентов может резко ухудшаться из-за сильного поражения легких, до поры до времени пневмония просто себя не проявляла.
Врач отмечает, что понять, как развивается болезнь можно только с помощью анализов. На 6-7 день можно сдать тест на с-реактивный белок. Если он сильно повышен, то речь идет о воспалении и цитокиновом шторме.
Напомним,