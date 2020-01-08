ТОП-городов, которые мы потеряем

Сколько бы скептики ни смеялись над Гретой Тунберг (а она дает поводы), реальная ситуация в мире напоминает: мы на грани. И под угрозой не только Венеция…

Венеция, Италия

Город, который регулярно тонет. Он полон легенд, мифов и тайн, традиционно принял огромную экспозицию современного искусства. Но главный скандал вызвали не сами экспонаты, а невозможность их выставлять. Венецианская биеннале закрылась 13 ноября, хотя должна была длиться до середины ноября. «Жемчужину Италии» затопило. По некоторым данным, на 85%. Конечно, крайне мило летом бултыхаться на залитой теплой водичкой площади Сан-Марко. Но однажды ты попытаешься разогнать домашний генератор и получишь смертельный разряд -- как минимум один такой случай уже зафиксирован в нынешний потоп. Выше критического значения в 130 см вода поднималась только раз -- в 1966 году она достигла 194 см. Но считать нынешние 154 см безопасными подов нет. По данным городских служб, покрыты водой 85% территории города, в том числе улицы и площади, а мэр Венеции готовится платить «высокую цену» (наводнения в Венеция называются aqua alta - «высокая вода»). Кстати, по некоторым расчетам, вода в Венеции поднимается более чем на 110 см 6 раз в год. Строительство защитных барьеров тормозится коррупционными схемами. Итальянские ученые считают, что с нынешними темпами повышения глобального уровня моря Венеция может полностью погрузиться под воду уже через 80 лнт -- к 2100 году.

Бангкок, Таиланд

Город, который ассоциируется с быстрым ростом -- как ввысь, так и экономически. Туристы валят валом -- и не зря, осталось лет 15. Бангкок после всех исторических перипетий обосновался на уровне 1,5 м на уровнем моря, но… на болотистой почве речного русла. Так что столица Таиланда тонет со скоростью до 2 см в год. Плюс Сиамский залив как часть Мирового океана поднимается на 4 мм в год. Это незаметно в глобальных масштабах. Но знатоки предполагают, что через 10 лет 40% города с его огромными постройками в сложной зоне и разрушением природной дренажной системы будут сражаться с затоплением очень серьезно.

Мехико, Мексика

Город, где больше всего людей в мире говорят по-испански -- около 9 млн. А в «пригородах» (или агломерации) -- еще 22 млн. У города огромная и сложная история: в 1325 году он был основан коренным населением у берегов соленого озера Тескоко, через 200 лет разрушен испанцами и тогда же преобразован в мексиканскую столицу. Которая каждый год проседает на разные расстояния -- от 9-ти до 60 см. Озеро, конечно, успешно осушили, отведя воды в реку Пануко, но природа не устает напоминать о себе. Считается, что с конца XIX века Мехико просел на 15 м.

Томбукту, Мали

Город, который сражается не с водой, а с песком (его площадь -- 14 га, сравнимо с Сумами). Да, кстати, он не Тимбукту, а Томбукту. Жить здесь остаются около 35 тыс. человек. Один из стимулов -- отстоять государство Азавад, но мы не о нем. Для города, который и раньше был не слишком достижим, важен вопрос расширения пустыни: Томбукту расположен в излучине реки Нигер на южной окраине пустыни Сахара. Здесь водные артерии пересохли, а песок засыпает городские улицы.

Сан-Франциско, США

Город, который постоянно переживает потрясения. Не в смысле золотой лихорадки, революции хиппи, ада бездомных или, наоборот, бума компьютерных технологий, -- хотя, конечно, и в этом смысле тоже. Просто этот город расположен вблизи двух тектонических разломов, так что слабые подземные толчки в районе залива Сан-Франциско происходят постоянно, а к встряскам посильнее надо быть готовыми всегда. Например, в 1906 году было разрушено 80% всех зданий города, и такая неприятность может случиться еще в ближайшие 20 лет.

А вы знаете, как вести себя при землетрясении, пожаре, затоплении и т. д.?

Мила Свобода