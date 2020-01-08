ТОП-городов, которые мы потеряем
Сколько бы скептики ни смеялись над Гретой Тунберг (а она дает поводы), реальная ситуация в мире напоминает: мы на грани. И под угрозой не только Венеция…
Венеция, Италия
Бангкок, Таиланд
Город, который ассоциируется с быстрым ростом -- как ввысь, так и экономически. Туристы валят валом -- и не зря, осталось лет 15. Бангкок после всех исторических перипетий обосновался на уровне 1,5 м на уровнем моря, но… на болотистой почве речного русла. Так что столица Таиланда тонет со скоростью до 2 см в год. Плюс Сиамский залив как часть Мирового океана поднимается на 4 мм в год. Это незаметно в глобальных масштабах. Но знатоки предполагают, что через 10 лет 40% города с его огромными постройками в сложной зоне и разрушением природной дренажной системы будут сражаться с затоплением очень серьезно.
Мехико, Мексика
Город, где больше всего людей в мире говорят по-испански -- около 9 млн. А в «пригородах» (или агломерации) -- еще 22 млн. У города огромная и сложная история: в 1325 году он был основан коренным населением у берегов соленого озера Тескоко, через 200 лет разрушен испанцами и тогда же преобразован в мексиканскую столицу. Которая каждый год проседает на разные расстояния -- от 9-ти до 60 см. Озеро, конечно, успешно осушили, отведя воды в реку Пануко, но природа не устает напоминать о себе. Считается, что с конца XIX века Мехико просел на 15 м.
Томбукту, Мали
Сан-Франциско, США
Город, который постоянно переживает потрясения. Не в смысле золотой лихорадки, революции хиппи, ада бездомных или, наоборот, бума компьютерных технологий, -- хотя, конечно, и в этом смысле тоже. Просто этот город расположен вблизи двух тектонических разломов, так что слабые подземные толчки в районе залива Сан-Франциско происходят постоянно, а к встряскам посильнее надо быть готовыми всегда. Например, в 1906 году было разрушено 80% всех зданий города, и такая неприятность может случиться еще в ближайшие 20 лет.
А вы знаете, как вести себя при землетрясении, пожаре, затоплении и т. д.?
Мила Свобода