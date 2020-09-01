Музеи Украины, которые обязательно нужно посетить

Эксклюзив 1 сентября 2020 12:00 Александр Кива
Музеи Украины, которые обязательно нужно посетить
Музеи Украины, которые обязательно нужно посетить
Shutterstock

Иногда очень хочется увидеть мировые шедевры искусства, однако, зарубежные поездки не всем по карману. Но не стоит расстраиваться, поскольку и в Украине есть немало произведений знаменитых мастеров.

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В этом году в связи с карантинными мерами не всем удастся осуществить свои планы по приобщению к культуре за границей. Но и оставшись на родине, можно узнать и увидеть много всего интересного

Харьковский художественный музей

Один из лучших музеев Украины с уникальной коллекцией картин – старинных и ценных.

Интересна история создания институции, которая почти 100 лет назад объединила Университетский музей изящных искусств и древностей и Художественно-промышленный музей. Сегодня в здешней коллекции насчитывается около 25 тыс. предметов искусства западноевропейской, украинской, русской живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства XV–XXI веков.

Среди экспонатов – 11 работ Ивана Репина (художник родился в Чугуеве – неподалеку от Харькова), даже имеется вторая версия картины «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Также есть полотна Ивана Айвазовского, Карла Брюллова, Ивана Шишкина, Василия Сурикова и прочих. Широко представлены украинские художники – Тарас Шевченко, Сергей Васильковский, Порфирий Мартынович и другие. Впечатляет и собрание западноевропейского искусства, содержащее работы итальянских, голландских, австрийских и фламандских мастеров прошлых веков (включая Питера Брейгеля-младшего).  

Если вам захочется получить больше впечатлений от созерцания произведений искусства, то посетите автономный отдел музея в селе Пархомовка неподалеку от Харькова. Здесь представлены уникальные произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, среди которых работы Тараса Шевченко, Николая Рериха, Казимира Малевича, Василия Кандинского, Пабло Пикассо, Камиля Писсарро и других выдающихся авторов.

Житомирский музей космонавтики им. С. Королёва

В этом году музей, который считается одним из самых посещаемых в Украине (его экспозиции увидели уже более 2 млн человек!), отмечает юбилей – 50 лет с момента своего основания. Появление такого музея именно в Житомире неслучайно – здесь родился конструктор ракетно-космических систем Сергей Королёв, под чьим руководством был отправлен в космос первый искусственный спутник Земли, а позже и первый космонавт Юрий Гагарин. 

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Музей состоит из двух частей – мемориального дома-музея Королёва и экспозиции «Космос». В доме-музее, где гениальный конструктор провел детство, можно увидеть мебель, личные вещи и документы семьи Королёвых. А в экспозиции «Космос», для которой было построено отдельное здание, представлена коллекция образцов космической техники – макеты «Лунохода-2», кораблей «Союз» и «Союз-27», межпланетной станции «Венера-15» в натуральную величину, оборудование, снаряжение космонавтов, а также документы, фотографии, сувениры космической тематики. А еще здесь демонстрируются экспонаты, представляющие развитие космонавтики в Украине. 

В музее будет интересно не только взрослым, но и детям. Для них – современные активности и развлечения: интерактивная экскурсия на звездолет «Эней» – тренажер, который использовался для подготовки авиапилотов, интегрированные уроки с увлекательными экспериментами, а еще малыши могут пообщаться с настоящим роботом – Меканоидом. 

Одесский археологический музей

Старейший музей страны, основанный еще в XIX веке. Его фонд хранит 170 тыс. экспонатов и самое большое собрание археологических источников по древней истории юга Украины – от каменного века до Средневековья. А также коллекции древностей Кипра, Греции, Италии и уникальные предметы скифо-сарматской культуры и быта.

Любителям египтологии будет интересна коллекция музея с артефактами Древнего Египта – находками из гробниц (например, здесь можно увидеть целый саркофаг). Кстати, она единственная в Украине. 

Обязательна к посещению и «Золотая кладовая», в которой представлены изделия из драгоценных металлов, а также монеты и медали, которые датируются от III тыс. до н.э. до XII–XIII вв. н. э. 

В числе самых ценных экспонатов – двуручная чаша XV-XIII вв. до н.э. и «Златник князя Владимира» – первая золотая монета Киевской Руси. В мире таких осталось всего 11, и одна из них хранится в Одессе.

Львовский музей-арсенал 

Один из немногих в Украине музеев с коллекцией исторического оружия, отдел Львовского исторического музея. Расположен в старинном оборонном здании – памятнике ренессансной архитектуры, построенном еще в XVI в. 

Музей оружия открылся здесь в 1981 году и сегодня насчитывает 4 тыс. экспонатов. Его коллекция включает образцы холодного и огнестрельного оружия, доспехов, элементы военной формы и ордена из более чем 30 стран мира. Здесь можно во всех подробностях рассмотреть рыцарские доспехи, сабли и булавы, формы и головные уборы военных разных времен, пушки и пушечные бомбы, холодное оружие. 

А в выставочном зале на нижнем этаже музея находится старинная скульптурная группа «Святой Михаил, убивающий Сатану», когда-то украшавшая оборонные стены Львова.

После посещения музея обязательно загляните в ресторан, расположенный в здании Арсенала, – его интерьер выполнен в средневековом стиле и украшен имитациями старинного оружия. Кроме того, он славится вкусными мясными блюдами.

Текст: Марина Большова

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