Музеи Украины, которые обязательно нужно посетить
Иногда очень хочется увидеть мировые шедевры искусства, однако, зарубежные поездки не всем по карману. Но не стоит расстраиваться, поскольку и в Украине есть немало произведений знаменитых мастеров.
Харьковский художественный музей
Один из лучших музеев Украины с уникальной коллекцией картин – старинных и ценных.
Интересна история создания институции, которая почти 100 лет назад объединила Университетский музей изящных искусств и древностей и Художественно-промышленный музей. Сегодня в здешней коллекции насчитывается около 25 тыс. предметов искусства западноевропейской, украинской, русской живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства XV–XXI веков.
Среди экспонатов – 11 работ Ивана Репина (художник родился в Чугуеве – неподалеку от Харькова), даже имеется вторая версия картины «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Также есть полотна Ивана Айвазовского, Карла Брюллова, Ивана Шишкина, Василия Сурикова и прочих. Широко представлены украинские художники – Тарас Шевченко, Сергей Васильковский, Порфирий Мартынович и другие. Впечатляет и собрание западноевропейского искусства, содержащее работы итальянских, голландских, австрийских и фламандских мастеров прошлых веков (включая Питера Брейгеля-младшего).
Если вам захочется получить больше впечатлений от созерцания произведений искусства, то посетите автономный отдел музея в селе Пархомовка неподалеку от Харькова. Здесь представлены уникальные произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, среди которых работы Тараса Шевченко, Николая Рериха, Казимира Малевича, Василия Кандинского, Пабло Пикассо, Камиля Писсарро и других выдающихся авторов.
Житомирский музей космонавтики им. С. Королёва
В этом году музей, который считается одним из самых посещаемых в Украине (его экспозиции увидели уже более 2 млн человек!), отмечает юбилей – 50 лет с момента своего основания. Появление такого музея именно в Житомире неслучайно – здесь родился конструктор ракетно-космических систем Сергей Королёв, под чьим руководством был отправлен в космос первый искусственный спутник Земли, а позже и первый космонавт Юрий Гагарин.
В музее будет интересно не только взрослым, но и детям. Для них – современные активности и развлечения: интерактивная экскурсия на звездолет «Эней» – тренажер, который использовался для подготовки авиапилотов, интегрированные уроки с увлекательными экспериментами, а еще малыши могут пообщаться с настоящим роботом – Меканоидом.
Одесский археологический музей
Старейший музей страны, основанный еще в XIX веке. Его фонд хранит 170 тыс. экспонатов и самое большое собрание археологических источников по древней истории юга Украины – от каменного века до Средневековья. А также коллекции древностей Кипра, Греции, Италии и уникальные предметы скифо-сарматской культуры и быта.
Любителям египтологии будет интересна коллекция музея с артефактами Древнего Египта – находками из гробниц (например, здесь можно увидеть целый саркофаг). Кстати, она единственная в Украине.
Обязательна к посещению и «Золотая кладовая», в которой представлены изделия из драгоценных металлов, а также монеты и медали, которые датируются от III тыс. до н.э. до XII–XIII вв. н. э.
В числе самых ценных экспонатов – двуручная чаша XV-XIII вв. до н.э. и «Златник князя Владимира» – первая золотая монета Киевской Руси. В мире таких осталось всего 11, и одна из них хранится в Одессе.
Львовский музей-арсенал
Один из немногих в Украине музеев с коллекцией исторического оружия, отдел Львовского исторического музея. Расположен в старинном оборонном здании – памятнике ренессансной архитектуры, построенном еще в XVI в.
Музей оружия открылся здесь в 1981 году и сегодня насчитывает 4 тыс. экспонатов. Его коллекция включает образцы холодного и огнестрельного оружия, доспехов, элементы военной формы и ордена из более чем 30 стран мира. Здесь можно во всех подробностях рассмотреть рыцарские доспехи, сабли и булавы, формы и головные уборы военных разных времен, пушки и пушечные бомбы, холодное оружие.
А в выставочном зале на нижнем этаже музея находится старинная скульптурная группа «Святой Михаил, убивающий Сатану», когда-то украшавшая оборонные стены Львова.
После посещения музея обязательно загляните в ресторан, расположенный в здании Арсенала, – его интерьер выполнен в средневековом стиле и украшен имитациями старинного оружия. Кроме того, он славится вкусными мясными блюдами.
Текст: Марина Большова