Музеи Украины, которые обязательно нужно посетить

Иногда очень хочется увидеть мировые шедевры искусства, однако, зарубежные поездки не всем по карману. Но не стоит расстраиваться, поскольку и в Украине есть немало произведений знаменитых мастеров.

Харьковский художественный музей

В этом году в связи с карантинными мерами не всем удастся осуществить свои планы по приобщению к культуре за границей. Но и оставшись на родине, можно узнать и увидеть много всего интересного

Один из лучших музеев Украины с уникальной коллекцией картин – старинных и ценных.

Интересна история создания институции, которая почти 100 лет назад объединила Университетский музей изящных искусств и древностей и Художественно-промышленный музей. Сегодня в здешней коллекции насчитывается около 25 тыс. предметов искусства западноевропейской, украинской, русской живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства XV–XXI веков.

Среди экспонатов – 11 работ Ивана Репина (художник родился в Чугуеве – неподалеку от Харькова), даже имеется вторая версия картины «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Также есть полотна Ивана Айвазовского, Карла Брюллова, Ивана Шишкина, Василия Сурикова и прочих. Широко представлены украинские художники – Тарас Шевченко, Сергей Васильковский, Порфирий Мартынович и другие. Впечатляет и собрание западноевропейского искусства, содержащее работы итальянских, голландских, австрийских и фламандских мастеров прошлых веков (включая Питера Брейгеля-младшего).

Если вам захочется получить больше впечатлений от созерцания произведений искусства, то посетите автономный отдел музея в селе Пархомовка неподалеку от Харькова. Здесь представлены уникальные произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, среди которых работы Тараса Шевченко, Николая Рериха, Казимира Малевича, Василия Кандинского, Пабло Пикассо, Камиля Писсарро и других выдающихся авторов.

Житомирский музей космонавтики им. С. Королёва

В этом году музей, который считается одним из самых посещаемых в Украине (его экспозиции увидели уже более 2 млн человек!), отмечает юбилей – 50 лет с момента своего основания. Появление такого музея именно в Житомире неслучайно – здесь родился конструктор ракетно-космических систем Сергей Королёв, под чьим руководством был отправлен в космос первый искусственный спутник Земли, а позже и первый космонавт Юрий Гагарин.

Музей состоит из двух частей – мемориального дома-музея Королёва и экспозиции «Космос». В доме-музее, где гениальный конструктор провел детство, можно увидеть мебель, личные вещи и документы семьи Королёвых. А в экспозиции «Космос», для которой было построено отдельное здание, представлена коллекция образцов космической техники – макеты «Лунохода-2», кораблей «Союз» и «Союз-27», межпланетной станции «Венера-15» в натуральную величину, оборудование, снаряжение космонавтов, а также документы, фотографии, сувениры космической тематики. А еще здесь демонстрируются экспонаты, представляющие развитие космонавтики в Украине.

В музее будет интересно не только взрослым, но и детям. Для них – современные активности и развлечения: интерактивная экскурсия на звездолет «Эней» – тренажер, который использовался для подготовки авиапилотов, интегрированные уроки с увлекательными экспериментами, а еще малыши могут пообщаться с настоящим роботом – Меканоидом.

Одесский археологический музей

Старейший музей страны, основанный еще в XIX веке. Его фонд хранит 170 тыс. экспонатов и самое большое собрание археологических источников по древней истории юга Украины – от каменного века до Средневековья. А также коллекции древностей Кипра, Греции, Италии и уникальные предметы скифо-сарматской культуры и быта.

Любителям египтологии будет интересна коллекция музея с артефактами Древнего Египта – находками из гробниц (например, здесь можно увидеть целый саркофаг). Кстати, она единственная в Украине.

Обязательна к посещению и «Золотая кладовая», в которой представлены изделия из драгоценных металлов, а также монеты и медали, которые датируются от III тыс. до н.э. до XII–XIII вв. н. э.

В числе самых ценных экспонатов – двуручная чаша XV-XIII вв. до н.э. и «Златник князя Владимира» – первая золотая монета Киевской Руси. В мире таких осталось всего 11, и одна из них хранится в Одессе.

Львовский музей-арсенал

Один из немногих в Украине музеев с коллекцией исторического оружия, отдел Львовского исторического музея. Расположен в старинном оборонном здании – памятнике ренессансной архитектуры, построенном еще в XVI в.

Музей оружия открылся здесь в 1981 году и сегодня насчитывает 4 тыс. экспонатов. Его коллекция включает образцы холодного и огнестрельного оружия, доспехов, элементы военной формы и ордена из более чем 30 стран мира. Здесь можно во всех подробностях рассмотреть рыцарские доспехи, сабли и булавы, формы и головные уборы военных разных времен, пушки и пушечные бомбы, холодное оружие.

А в выставочном зале на нижнем этаже музея находится старинная скульптурная группа «Святой Михаил, убивающий Сатану», когда-то украшавшая оборонные стены Львова.

После посещения музея обязательно загляните в ресторан, расположенный в здании Арсенала, – его интерьер выполнен в средневековом стиле и украшен имитациями старинного оружия. Кроме того, он славится вкусными мясными блюдами.

Текст: Марина Большова