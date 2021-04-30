Украина полностью закрывает границы для путешественников из Индии

30 апреля 2021 10:30 Алла Лысак
Украина полностью закрывает границы для путешественников из Индии
Украина закрывает границы для путешественников из Индии
pixabay.com

Со 2 мая иностранцы, которые приедут в Украину из Индии, не смогут пересечь границу.

Кабинет министров Украины принял решение запретить пересечение границы страны иностранцам, прибывающим из Индии, со 2 мая.

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Ограничение касается иностранных граждан и граждан без гражданства, которые прибыли из Индии или находились на ее территории не менее 7 дней в течение двух последних недель. 

По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшка, решение принято из-за вспышки коронавируса в Индии.

В мире продолжается борьба с пандемией. Лидером является Индия, там почти 400 тысяч случаев в сутки.

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Ляшко подчеркнул, что иностранцы и лица без гражданства, которые временно или постоянно проживают на территории, имеют здесь супругов или детей граждан Украины, смогут пересечь границу но с обязательной самоизоляцией (даже если есть ПЦР-тест). 

Напомним,

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