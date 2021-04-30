Украина полностью закрывает границы для путешественников из Индии
30 апреля 2021 10:30
Алла Лысак
Украина закрывает границы для путешественников из Индии
pixabay.com
Со 2 мая иностранцы, которые приедут в Украину из Индии, не смогут пересечь границу.
Кабинет министров Украины принял решение запретить пересечение границы страны иностранцам, прибывающим из Индии, со 2 мая.
Ограничение касается иностранных граждан и граждан без гражданства, которые прибыли из Индии или находились на ее территории не менее 7 дней в течение двух последних недель.
По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшка, решение принято из-за вспышки коронавируса в Индии.
В мире продолжается борьба с пандемией. Лидером является Индия, там почти 400 тысяч случаев в сутки.
Ляшко подчеркнул, что иностранцы и лица без гражданства, которые временно или постоянно проживают на территории, имеют здесь супругов или детей граждан Украины, смогут пересечь границу но с обязательной самоизоляцией (даже если есть ПЦР-тест).
Напомним,