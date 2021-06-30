В Минздраве назвали страны, которые признают украинские сертификаты вакцинации

30 июня 2021 00:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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В Минздраве назвали страны, которые признают украинские сертификаты вакцинации
В Минздраве назвали страны, которые признают украинские сертификаты вакцинации
pixabay.com

Куда можно поехать, если вы получили сертификат о вакцинации украинского образца?

Имея в кармане паспорт вакцинации, выданный украинским Минздравом, можно будет поехать в Европейский Союз, договоренность об этом находится на финальной стадии, отмечает заместитель главы Минздрава Ярослав Кучер.

Договоренностей с другими странами, например, США и Израилем, пока нет.

По его словам, выдача сертификатов будет синхронизирована с системой E-Health. На границе с Евросоюзом нужно будет показать пограничнику QR-код. Он просканирует его и проверит наличие сертификата.

Также продолжается разработка сертификатов для тех, кто уже переболел.

Напомним, 

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