В Минздраве назвали страны, которые признают украинские сертификаты вакцинации

Куда можно поехать, если вы получили сертификат о вакцинации украинского образца?

Имея в кармане паспорт вакцинации, выданный украинским Минздравом, можно будет поехать в Европейский Союз, договоренность об этом находится на финальной стадии, отмечает заместитель главы Минздрава Ярослав Кучер.

Договоренностей с другими странами, например, США и Израилем, пока нет.

По его словам, выдача сертификатов будет синхронизирована с системой E-Health. На границе с Евросоюзом нужно будет показать пограничнику QR-код. Он просканирует его и проверит наличие сертификата.

Также продолжается разработка сертификатов для тех, кто уже переболел.

Напомним,