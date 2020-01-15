Убираем второй подбородок: эффективные упражнения

Очень часто именно второй подбородок становится причиной неудавшихся фоток и поводом для грусти.

Сегодня мы расскажем о наиболее эффективных упражнениях, которые помогут вам от него избавиться

Массаж руками

Несильно похлопывайте по подбородку тыльной стороной ладони. И так несколько раз на протяжение 10 минут.

Откройте рот

Запрокиньте голову назад и откройте широко рот. Во время процесса вы должны почувствовать сильное напряжение под челюстью. Мысленно отсчитайте до 20 и медленно закройте рот. Повторите это упражнение 20 раз.

Тянем язык

Удивительно, но растяжка языка действительно поможет вам убрать подбородок. Для этого высуньте язык и попытайтесь дотянуться до кончика носа. Вы почувствуете сильное напряжение. Затем опустите язык вниз, якобы пытаясь дотянуться до подбородка. Выполняйте упражнение по 10 раз каждый день и результат не заставит себя ждать.

Подбородок вперед

Поднимите подбородок вверх, выдвиньте вперед и оставайтесь в таком положении 10 секунд. Затем расслабьтесь и повторите упражнение еще 2-3 раза.

Напомним,