Убираем второй подбородок: эффективные упражнения
Очень часто именно второй подбородок становится причиной неудавшихся фоток и поводом для грусти.
Массаж руками
Несильно похлопывайте по подбородку тыльной стороной ладони. И так несколько раз на протяжение 10 минут.
Откройте рот
Тянем язык
Удивительно, но растяжка языка действительно поможет вам убрать подбородок. Для этого высуньте язык и попытайтесь дотянуться до кончика носа. Вы почувствуете сильное напряжение. Затем опустите язык вниз, якобы пытаясь дотянуться до подбородка. Выполняйте упражнение по 10 раз каждый день и результат не заставит себя ждать.
Подбородок вперед
Поднимите подбородок вверх, выдвиньте вперед и оставайтесь в таком положении 10 секунд. Затем расслабьтесь и повторите упражнение еще 2-3 раза.
Напомним,