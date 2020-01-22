Ошибки, которые делают чай опасным

22 января 2020 19:00 Алла Лысак
Ошибки, которые делают чай опасным
Ошибки, которые делают чай опасным
pixabay.com

Эксперты рассказали об ошибках, которые делают такой любимый для многих напиток опасным для здоровья.

Чай со вкусом цитрусовых 

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Ученые доказали, что чайные пакетики, в которых присутствует аромат цитрусовых в виде ароматизатора, содержат вредные вещества. Например, норма свинца и алюминия в таком пакетике превышена в 30 раз. 

Эти металлы оказывают негативное влияние на работу почек и печени, а также мешают оптимальной работе сердечно-сосудистой системы. 

Чай после еды

Привычка заваривать чай сразу после приема пищи вредит организму.

Чай замедляет процесс переваривания, а усвоению некоторых элементов (например, железа) даже мешает. 

Медики советуют пить чай минимум через 45 минут после приема пищи.

Чай перед сном

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Многие люди недооценивают способность чая влиять на качество отдыха, а ведь он, поскольку имеет в своем составе кофеин, возбуждает нервную систему, делает сон неглубоким. 

Напомним,

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