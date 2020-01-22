Ошибки, которые делают чай опасным
Эксперты рассказали об ошибках, которые делают такой любимый для многих напиток опасным для здоровья.
Чай со вкусом цитрусовыхчайные пакетики, в которых присутствует аромат цитрусовых в виде ароматизатора, содержат вредные вещества. Например, норма свинца и алюминия в таком пакетике превышена в 30 раз.
Эти металлы оказывают негативное влияние на работу почек и печени, а также мешают оптимальной работе сердечно-сосудистой системы.
Чай после еды
Привычка заваривать чай сразу после приема пищи вредит организму.
Чай замедляет процесс переваривания, а усвоению некоторых элементов (например, железа) даже мешает.
Медики советуют пить чай минимум через 45 минут после приема пищи.
Чай перед сном
Напомним,