Магнитные бури 3 февраля 2020: чего ожидать украинцам

3 февраля 2020 10:30 Алла Лысак
Магнитные бури 3 февраля 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Синоптики составили прогноз магнитных бурь на понедельник, 3 февраля.

Читайте такжеМагнитные бури сегодня в Украине
Магнитосфера будет оставаться в спокойном состоянии, не ожидаются даже минимальные возмущения. Это хорошее время для активного умственного или физического труда!

Солнечная погода 3 февраля:                  

  • Солнечный ветер – 414, 1 километра в секунду,            
  • Вероятность магнитных бурь – 2%;  
  • Солнечные пятна отсутствуют.

Читайте такжеЧерный шоколад: почему он вреден для здоровья?
Актуальный прогноз синоптиков по магнитным бурям на февраль находится здесь.

Медики предупреждают, что магнитные бури способны привнести в нашу жизнь существенный дискомфорт, подобного рода возмущения влияют прежде всего на сердце и сосудистую систему, из-за чего возникает длительная и изматывающая головная боль, усталость и нервозность. 

Напомним,

Облако тегов

магнитная буря

Материалы по теме

Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
Гороскопы

Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури в феврале 2020: чего ожидать украинцам
ЗОЖ

Магнитные бури в феврале 2020: чего ожидать украинцам

Популярное на сайте

Ирина Билык призналась, почему праздновала Новый год с Димой Коляденко

Ирина Билык призналась, почему праздновала Новый год с Димой Коляденко
Салат «Мимоза» в современной ресторанной подаче от Ивана Милановича (рецепт)

Салат «Мимоза» в современной ресторанной подаче от Ивана Милановича (рецепт)
Мир наизнанку-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.01.2020)

Мир наизнанку-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.01.2020)
Голос країни-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)

Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)
Мир наизнанку-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.01.2020)

Мир наизнанку-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.01.2020)
Голос країни-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)
Одруження наосліп-6: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.01.2020)

Одруження наосліп-6: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.01.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен / OK