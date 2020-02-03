Магнитные бури 3 февраля 2020: чего ожидать украинцам
Синоптики составили прогноз магнитных бурь на понедельник, 3 февраля.
Солнечная погода 3 февраля:
- Солнечный ветер – 414, 1 километра в секунду,
- Вероятность магнитных бурь – 2%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Медики предупреждают, что магнитные бури способны привнести в нашу жизнь существенный дискомфорт, подобного рода возмущения влияют прежде всего на сердце и сосудистую систему, из-за чего возникает длительная и изматывающая головная боль, усталость и нервозность.
Напомним,