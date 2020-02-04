Магнитные бури 4 февраля 2020: чего ожидать украинцам
Ожидаются ли магнитные бури во вторник, 4 февраля?
Солнечная погода 4 февраля:
- Солнечный ветер – 377,2 километра в секунду,
- Вероятность магнитных бурь – 2%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Магнитные бури наибольшую опасность представляют для гипертоников, поскольку провоцируют опасные для здоровья скачки артериального давления. Избежать таких неприятностей помогут умеренные физические нагрузки накануне, а также здоровый (не менее 8 часов) сон.
Напомним,