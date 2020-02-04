Магнитные бури 4 февраля 2020: чего ожидать украинцам

4 февраля 2020 11:30 Алла Лысак
Магнитные бури 4 февраля 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури во вторник, 4 февраля?

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Магнитосфера находится в состоянии низкой активности, возмущения не принесут в этот день существенно дискомфорта людям, зависимым от метеорологических условий!

Солнечная погода 4 февраля:                   

  • Солнечный ветер – 377,2 километра в секунду,            
  • Вероятность магнитных бурь – 2%;  
  • Солнечные пятна отсутствуют.

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Актуальный прогноз синоптиков по магнитным бурям на февраль находится здесь.

Магнитные бури наибольшую опасность представляют для гипертоников, поскольку провоцируют опасные для здоровья скачки артериального давления. Избежать таких неприятностей помогут умеренные физические нагрузки накануне, а также здоровый (не менее 8 часов) сон. 

Напомним,

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