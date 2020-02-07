Магнитные бури 7 февраля 2020: чего ожидать украинцам

Магнитные бури сегодня в Украине

Синоптики составили прогноз солнечной погоды на пятницу, 7 февраля. Ожидаются ли в этот день магнитные бури?

Солнечная погода 7 февраля:

Солнечный ветер – 484,2 километра в секунду,

Вероятность магнитных бурь – 4%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Начало февраля было абсолютно спокойным, однако сегодня магнитосфера будет оставаться активной, поэтому зависимым от метеорологических условий людям рекомендуем быть внимательными к своему самочувствию.

В пятницу магнитные бури не ожидаются, наиболее неблагоприятной будет первая половина дня, а после обеда магнитосфера успокоится.

Синоптики советуют самые важные дела перенести на время после 14:00, занятия спортом в первой половине могут спровоцировать головную боль.

Актуальный прогноз специалистов по магнитным бурям на февраль вы можете прочесть здесь.

Напомним,