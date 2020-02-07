Магнитные бури 7 февраля 2020: чего ожидать украинцам

7 февраля 2020 10:30 Алла Лысак
Магнитные бури 7 февраля 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Синоптики составили прогноз солнечной погоды на пятницу, 7 февраля. Ожидаются ли в этот день магнитные бури?

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Начало февраля было абсолютно спокойным, однако сегодня магнитосфера будет оставаться активной, поэтому зависимым от метеорологических условий людям рекомендуем быть внимательными к своему самочувствию. 

Солнечная погода 7 февраля:                   

  • Солнечный ветер – 484,2 километра в секунду,            
  • Вероятность магнитных бурь – 4%;   
  • Солнечные пятна отсутствуют.

В пятницу магнитные бури не ожидаются, наиболее неблагоприятной будет первая половина дня, а после обеда магнитосфера успокоится.

Синоптики советуют самые важные дела перенести на время после 14:00, занятия спортом в первой половине могут спровоцировать головную боль. 

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Актуальный прогноз специалистов по магнитным бурям на февраль вы можете прочесть здесь.

Напомним,

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