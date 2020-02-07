Магнитные бури 7 февраля 2020: чего ожидать украинцам
Синоптики составили прогноз солнечной погоды на пятницу, 7 февраля. Ожидаются ли в этот день магнитные бури?
Солнечная погода 7 февраля:
- Солнечный ветер – 484,2 километра в секунду,
- Вероятность магнитных бурь – 4%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
В пятницу магнитные бури не ожидаются, наиболее неблагоприятной будет первая половина дня, а после обеда магнитосфера успокоится.
Синоптики советуют самые важные дела перенести на время после 14:00, занятия спортом в первой половине могут спровоцировать головную боль.здесь.
Напомним,